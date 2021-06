Her er dommen over Ranheims sesongstart

Med skuffende poengfangst har trener Svein Maalen tre ting Ranheim må bli bedre på.

Svein Maalen likte en god del av det han så av Ranheim mot Start. Men poengfangsten har så langt ikke vært god nok. Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Nå nettopp

– Totalt sett er det «ok minus». Minuset handler først og fremst om poengfangsten og den veldig svake prestasjonen mot Bryne. Vi har hatt litt for lite uttelling på sjansene, og scoret for lite mål. Det er årsaken til at minuset, sier Svein Maalen.

Ranheim har så langt til gode å overbevise som opprykkskandidat fra Obos-ligaen.