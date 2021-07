Trøndersk stjerne klar for Barcelona

Endelig er det klart hva som blir Melhus-jentas neste stoppested.

23-år gamle Ingrid Syrstad Engen bytter ut tyske Wolfsburg med spanske Barcelona. Foto: Christine Schefte

6. juli 2021 10:56 Sist oppdatert nå nettopp

Ingrid Syrstad Engen (23) har signert for FC Barcelona. Det får Adresseavisen opplyst fra flere hold tirsdag formiddag.

Nå er overgangen bekreftet av klubben selv. Hun har signert en toårskontrakt med klubben.

Nå blir Engen lagvenninne med Caroline Graham Hansen. I finalen av årets Champions League smadret Barcelona Chelsea 4–0 i finalen.

Kontrakten med Wolfsburg gikk ut i sommer, og det har lenge vært kjent at 23-åringen ville finne seg en ny klubb. Nå blir altså Spania hennes neste stoppested.

Bekymret ekspert

NRK-ekspert Carl-Erik Torp sier det er stort at en norsk spiller skal være med å forsterke Barcelonas tropp. Samtidig trekker han en parallell til en tidligere overgang.

– Det var stort når Graham Hansen tok samme steg fra Wolfsburg til Barcelona, så det er en oppskrift de er fornøyd med. Barcelona er totalt dominerende i Spania og deres mål vil være å vinne mesterligaen på nytt, sier Torp til Adresseavisen.

Midt i all entusiasmen har Torp også en bekymring knyttet til Syrstad Engens overgang.

– Konkurransen i Barcelona er beintøff med fryktelig gode spillere. Håper hun klarer å stå i det og kjemper seg til spilletid. Det er ikke like selvsagt at hun er fast der, slik hun var i Wolfsburg. Jeg er litt redd for at hun ikke får spille nok til å utvikle seg videre.

Ingrid Syrstad Engen i aksjon for det norske landslaget. Foto: Annika Byrde/NTB

I Wolfsburg var hun med å vinne Bundesligaen i 19/20-sesongen. Hun har også vært med på å vinne den tyske cupen to ganger. Forrige sesong tok Wolfsburg seg til Champions League-finale, men tapte mot Lyon.

Det er fire år siden 23-åringen spilte for Trondheims-Ørn. Deretter gikk ferden videre til LSK, der hun ble både serie- og cupmester.

Adresseavisen kommer tilbake med mer.