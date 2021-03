Skal være klar for Rosenborg

Vebjørn Hoff og RBK-trener Åge Hareide har begge vært tydelige på at de ønsker seg en overgang. Nå nærmer det seg presentasjon.

Blir presentert snart: Vebjørn Hoff - som RBK-spiller. Foto: Ole Martin Wold

14. mars 2021 15:13 Sist oppdatert 7 minutter siden

Adresseavisen er kjent med at dialogen har vært tett mellom RBK og Odd den siste tiden, for å få landet 25-åringens signatur. Og at partene har nærmet hverandre.

Søndag erfarer TV2 at klubbene er enige om en overgang.