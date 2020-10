De detonerte nesten cupbomben, så endte målscorer Sandra (23) på sykehuset

Sandra Simonsen (23) var nær å sende Fløya til kvartfinalen i cupen. I stedet endte sesongen brått og uventet.

8. okt. 2020 10:26 Sist oppdatert nå nettopp

Etter 23 minutter sendte Simonsen avgårde et nydelig frispark fra vel 18 meter i 8.-delsfinalen i cupen hjemme mot Stabæk. Det gikk rett i mål til 1–0.

Men like før hvilen gikk det et gisp gjennom Fløya Arena da Simonsen ble liggende å vri seg i smerter etter et ublidt møte med Stabæk-spiller Silje Bjørnebøe.