RBK bekrefter: Klubblegenden blir trener i akademiet

Roar Strand blir trener i Salmar-akademiet.

7. okt. 2020 10:02 Sist oppdatert nå nettopp

RBK skriver på sine nettsider at det nå er klart hvem som skal utgjøre Salmar-akademiet i 2021.

Tirsdag skrev Adresseavisen at Roar Strand og Nils Petter Austad var høyaktuelle som trenere i akademiet. Begge to er nå bekreftet klare for klubben.