Dette Molde-laget vinner alle kampene, men én ting bekymrer Berg Hestad

Moldes juniorlag har tatt fem strake seirer i fylkesserien. «Finalen» spilles mot Aalesund i dag.

Nå nettopp

MFKs andrelag består av gutter født fra 2001 til 2003 og skulle egentlig spilt i 3. divisjon denne sesongen. Da den serien omsider ble avlyst, snekret kretsen og klubbene sammen en kriseløsning for å redde stumpene av sesongen. G19-lagene til Molde, Aalesund, Kristiansund og Hødd møtes i dobbel serie.

– Dette er en rar sesong for alle, og vi lider jo under at vi ikke kan spille kamper mot noen som er over 20 år. Siden vi egentlig er et akademilag med de beste juniorene i området, er det vanskelig å få god matching. Da ble det naturlig å søke motstand fra de beste lagene i fylket i samme årsklasse, sier trener Daniel Berg Hestad.