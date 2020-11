Best på børsen: Gjorde alt riktig

Igjen svingte det i prestasjonene av Molde-laget, men aktørene fra benken sikret tre poeng. Det preger naturlig nok RB-børsen.

Martin Ellingsen kom inn og spilte akkurat lenge nok til å få karakter på RB-børsen. Det gjør at han fullt fortjent kåres til Moldes beste spiller. Her takker han Fredrik Aursnes for den målgivende pasninga til 1–1. Foto: Fredrik Hagen

MJØNDALEN: Molde sleit voldsomt med å finne ut av hvordan de skulle spille seg rundt et tett og kompakt Mjøndalen-lag søndag ettermiddag. Men alt snudde den siste halvtimen. Innbytterne får best betalt på børsen, med Martin Ellingsen som den soleklare eneren.

Her er vår vurdering av Molde-spillernes innsats mot Mjøndalen:

Andreas Linde 5

Trygg og sikker i det meste. Utspilt og kan ikke lastes for baklengsmålet. Igjen et par sterke utkast mot Ohi, likt det som ledet til mål mot Rapid. Litt slurvete på to utspill.

Marcus Holmgren Pedersen 4

Tøff og uredd i løpene sine fremover, men fikk ikke til all verden. Sleit litt med å finne kombinasjonene sammen med en uvant kantspiller foran seg. Feige lag i duellen med Brustad da den tidligere Molde-spilleren satte inn kampens første scoring. Uopprettelig feil da han lot spissen slippe foran. Mer robust defensivt etter pause.

Martin Bjørnbak 6

Tok det aller meste som kom hans vei. Uvøren klarering i farlig posisjon etter halvtimen. Reiv ordentlig i baksiden av låret i det han skulle klarere unna et innlegg. Kom seg heldigvis på beina igjen. Spiller seg sakte men sikkert tilbake i form.

Stian Rode Gregersen 5

Tok krigen, og kom godt fra det. Hadde et par situasjoner hvor han så ut til å være litt klønete, men hadde stort sett kontroll på det som kom. Et par glipper ble det likevel. Kommunikasjonssvikt med Risa ved Mjøndalens første oppspill. Både ham og Aursnes passiv da Twum nesten fikk spasere inn 0-1. To håpløse langpasninger. Et par viktige brudd.

Birk Risa 5

Satt på prøve allerede etter 20 sekunder. Ellers gode løp, uten at presisjonen helt var der på ballene han slo. Viktig brudd halvveis i førsteomgang. For langt unna da Rønning Ovenstad fikk prikke ballen inn på Brustad til 0-1. Rutinert da han ble felt og sikret straffesparket. Også et par viktige defensive bidrag mot tampen.

Fredrik Aursnes 5

Ikke helt opp mot det vante nivået for Aursnes, som startet kampen med kapteinsbindet. Slapp løpet til Twum til gigasjansen et lite minutt før 0-1. En del feilpasninger, og ble tidvis nummeret for liten i lufta og i krigen på midten. Ofte litt for store avstander i mellomrommet. Trivdes bedre da Molde fikk kampen mer over i sitt spor. Kvalitetsinnlegg til 1-1.

Etzaz Hussain 5

Gode pasninger og godt skuddforsøk i startfasen, men så gikk det litt nedover. Somlet veldig med ballen i det det åpnet seg sjeldne rom fremover før pause. Utkjempet og utkonkurrert sammen med Aursnes inne sentralt i perioder. Veldig negativ og innesluttet i kroppsspråket da laget trengte at noen tok tak. Dette bedret seg. Godt skuddforsøk med feil fot mot tampen. Offensiv da han spilte på Mjøndalen bruddet til 3-1.

Tobias Christensen 3

Startet i en litt uvant posisjon ute til høyre. Startet småfriskt med fint overblikk da han fant Brynhildsen etter ti minutter. Tre gode klareringer fra eget felt. Småpuslete skuddforsøk etter 20 minutter. Ellers var dette en heller svak forestilling for unggutten, som sårt trenger rytme og spilletid for å vise hva som virkelig bor i ham. Ut etter timen.

Ola Brynhildsen 6

Moldes beste før pause. Et aktivum fra start, med friske løp og gode involveringer. Farlig frempå tre ganger før kvarteret var spilt. Stilnet mer utover i omgangen, da mindre stemte for MFK. Helfrekk avslutning med hælen like over i minuttene før hvilen. Mangler fortsatt sluttproduktet. Tatt av kvarteret ut i andreomgang.

Leke James 5

Startet i en uvant rolle bak Ohi på topp. Fikk det ikke helt til å fungere, da han sjelden ble satt opp i de riktige situasjonene og rommene sjelden var der. Fikk det gule kortet for å hindre en overgang. Bedre da han ble flyttet opp på spissplass. Røk nesten på sin tredje straffebom for sesongen, men skuddet var såpass hardt plassert at Makani ikke fikk slått den unna.

Ohi Omoijuanfo 4

Vanskelig for spissen å komme til sin rett når kampbildet ble som det ble. Kjempemiss etter sju minutter da han fikk hodet på Brynhildsens retur. Fint vendt opp i forkant. Holdt godt på ballen i perioder, og løp mye – uten at det resulterte i nevneverdig. Tatt av halvveis ut i andreomgang.

Martin Ellingsen (inn for Christensen fra 60.) 7

For et innhopp! Gjorte alt riktig den siste halvtimen ute på høyrekanten. Godt timet løp da han ventet andrebølgen før han utlignet til 1-1 med ei god avslutning. Hadde også hadde noe tur med at keeper slapp den mellom beina. Godt timet løp og iskald i avslutningsøyeblikket da han lobbet inn 3-1. Lignet på en real storscorer. La inn en solid søknad for å starte på Emirates.

Erling Knudtzon (inn for Brynhildsen fra 60.) 6

Inn for å prøve å sette fart på dette Molde-laget, og gjorde sakene sine godt mot slitne forsvarsspillere. Smart å la ballen gå til Ellingsen i forkant av utligninga.

Magnus Wolff Eikrem (inn for Omoijuanfo fra 69.) -

Inn for å tilføre MFK sårt tiltrengt kreativitet. Det tok ikke mange minuttene før han regisserte utligninga da han vendte opp og spilte Aursnes i forkant av scoringa. Flere pasninger som åpnet det kompakte Mjøndalen-forsvaret. Nydelig rullet opp mot Ellingsen til 3-1. Molde er rett og slett et helt annet lag med kapteinen på banen.