Bildene Liverpool-fansen ikke vil se: Nok en nøkkelspiller skadet

Jürgen Klopp måtte ty til en urutinert tenåring for å fylle hullene i forsvarsrekken.

Fabinho holdt bare en halvtime. Så ble også han skadet. Foto: Peter Byrne / Pool PA

27. okt. 2020 22:51 Sist oppdatert nå nettopp

Liverpool-Midtjylland 2–0

Liverpool har vunnet begge sesongens Champions League-kamper. Nykommer Diogo Jota scoret igjen, attpåtil mål nummer 10.000 i klubbens suksessrike historie.

Likevel, den første europeiske kvelden på Anfield denne høsten kom med en vond bismak for de røde. Ikke bare var tribunene tomme og den magiske stemningene fra slike kvelder borte.

Etter en halvtime tuslet Fabinho av banen, med det som så ut som en strekkskade.

Er skaden alvorlig, kan man enkelt konkludere med at det var noe av det aller siste manager Jürgen Klopp trengte.

Sesongen er så vidt i gang, men skadelisten begynner allerede å bli lang. Brasilianeren er en av nøkkelspillerne når Liverpool skal gjenskape suksessen fra de to siste årene.

Virgil van Dijk, av mange regnet som verdens beste midtstopper, er ute lenge. Kanskje mister han hele sesongen. Nysignerte Thiago Alcântara har også slitt med skader etter overgangen.

Kaptein Jordan Henderson ble også sittende igjen i garderoben etter pausen. Han ble taklet stygt like etter Fabinhos skade, men fullførte omgangen.

Fabinho måtte forlate banen med skade. Det gir hodebry for Jürgen Klopp. Foto: Michael Regan / Pool Getty

Tynt på stopperplass

Fabinho er egentlig midtbanespiller, men har vikariert i midtforsvaret etter van Dijks skade. Joel Matip er egentlig den foretrukne makkeren til Joe Gomez, men også Matip har slitt med skade.

Det gjør han for øvrig ofte.

I sommer solgte Liverpool Dejan Lovren. De har dermed bare tre seniorstoppere igjen i troppen. Nå er to av dem skadet, pluss førstevikar Fabinho.

Klopp måtte dermed sette inn 19-åringen Rhys Williams. Før kampen hadde han to ligacupkamper og ett Champions League-minutt på CV-en.

Nå har han en time til i sistnevnte turnering. Unggutten kan fort få flere minutter i flere turneringer fremover.

Neste uke venter en beintøff bortekamp mot Atalanta, før Manchester City er vertskap i ligaen 8. november.

Diogo Jota var fornøyd med sitt tredje Liverpool-mål. Foto: Michael Regan / Pool Getty

Danske sjanser

Hva med kampen mot de danske mesterne? Det var faktisk Midtjylland som hadde den eneste store sjanse i første omgang. Den kom etter få minutter, men Anders Dreyers forsøk ble stoppet av Becker.

Klopp hvilte Sadio Mané, Mohamed Salah og Roberto Firmino fra start. Erstatterne slet med å få sving på sakene.

Ti minutter ut i den andre omgangen fant altså Jota målet. Forspillet fra Trent Alexander-Arnold og Xherdan Shaqiri var av beste sort, og portugiseren kunne enkelt dytte ballen i åpent mål.

Brasilianske Evander kom nærme utligning for danskene, men bommet. Like før slutt fikk Dreyer nok en enorm sjanse, men alene med Becker vippet han ballen like utenfor.

Liverpool slapp med skrekken. På overtid ble innbytter Salah lagt i bakken. Han satte straffesparket sikkert i mål.

De røde står dermed med seks poeng etter to Champions League-kamper.