Jo Nesbø lurte på om fotballmyten var sann. Nå har han funnet svaret.

Jo Nesbø har vært med på en studie som har forsket på effekten det har for et fotballag å score et mål like før pause.

Nå nettopp

Finnes det et perfekt tidspunkt for å score et mål i en fotballkamp? Et øyeblikk der en scoring får større påvirkning på utfallet av kampen enn scoringer til andre tidspunkt? Dersom spillere, trenere og supportere måtte svare på de to spørsmålene, er det ikke usannsynlig at «like før pause» hadde vært svaret deres.

Spørsmålet om en scoring like før pause har større påvirkning på utfallet i en fotballkamp enn andre scoringer, er nå besvart. Svaret er ja, dersom det er hjemmelaget som scorer.