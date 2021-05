Tidligere Molde-spiller tilbake til norsk fotball

Han ble både cupmester og seriemester med MFK. Nå er Per Egil Flo (32) klar for Sogndal.

Per Egil Flo (t.h.) ble seriemester og dobbel cupmester i Molde. Her feirer han cupgullet i 2014 sammen med Martin Linnes og Fredrik GUlbrandsen. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB

Nå nettopp

Det bekrefter klubben på sin hjemmeside onsdag. Venstrebacken har skrevet treårskontrakt med 1. divisjonsklubben.

– Dette er en gledens dag for alle parter. Når vi nå får Per Egil hjem, får vi en spiller som har figurert på toppnivå i inn- og utland over en lengre periode, og ikke minst en spiller som fortsatt er sulten og har ambisjoner, sier Håvard Flo, som er ansvarlig for spillerlogistikken i Sogndal.