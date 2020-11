Ingebrigtsen sier han ikke er bitter på RBK. – Vi må slutte å snakke om dette, sier styreleder.

I fotballsammenheng kunne situasjonen knapt vært mer dramatisk før Kåre Ingebrigtsen og Eirik Horneland sin retur til Lerkendal.

Brann-trener Kåre Ingebrigtsen sier han og Eirik Horneland er enige om hvordan de kan slå Rosenborg. Marit Hommedal

Nå nettopp

For første gang skal de to Brann-trenerne Ingebrigtsen og Horneland tilbake til Rosenborg etter at de fikk sparken.

Brann er nødt til å ta poeng for ikke å risikere å falle ned på den fryktede «kvalikplassen» i Eliteserien.