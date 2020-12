«Denne saken flytter makt og endrer spillereglene i Viking»

KOMMENTAR: Den siste ukens hendelser kostet ikke bare en styreleder og en såret klubb, den kommer også til å endre maktbalansen i Viking.

Viking Fotball AS kommer fortsatt til å ha innflytelse og høres i hvordan Viking forvalter midlene, men den nye modellen må tilbakeføre brorparten av den sportslige makten og beslutningsmyndigheten i sportslige spørsmål til Viking FK, skriver Aftenbladets sportsleder. Fredrik Refvem

6 minutter siden

SR-BANK ARENA: Tirsdag kveld kulminerte kaoset i Viking med at AS-styreleder Thor Steinar Sandvik trakk seg fra vervet. Etter et massivt press fra alle kanter fantes det ingen vei utenom.

Frontene hadde blitt for steile. Og det var klubben som alle skal jobbe for å fremme og løfte som sto lidende igjen. Ingen er større enn klubben, den erkjennelsen kom også Sandvik til - om enn noe sent.