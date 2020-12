Linde klar for utlandet etter seks år i Molde

Moldes førstekeeper bekrefter at han er åpen for et salg til utlandet neste år.

Andreas Linde kan forlate Molde neste sesong dersom han får et god tilbud fra en liga utenfor Skandinavia. Her er keeperen sammen med Ohi Omoijuanfo og Erling Moe. Svein Ove Ekornesvåg, NTB

10 minutter siden

Keeperen har nok en gang vært en viktig brikke for MFK denne sesongen. Så langt har han vært på banen hvert eneste sekund i de 27 eliteseriekampene. I 2017 spilte han samtlige 30 kamper og i 2018 ble det 29 opptredener. I fjor spilte han bare 16 kamper på grunn av en hodeskade.