Solbakken letter på sløret om NFF-lønnen

HAMAR (VG) Ståle Solbakken (52) tar et lønnskutt på over halvparten av det han tjente i FC København, ifølge ham selv. Han lider ingen nød av den grunn.

LIDER INGEN NØD: Ståle Solbakken går kraftig ned i årslønn, men tjener fett de neste årene takket være Foto: TORE KRISTIANSEN / VG

8 minutter siden

– Jeg får nok under halvparten av det jeg fikk i Danmark, sier Solbakken til VG på spørsmål om hva hans nye lønn som norsk landslagssjef er.

– Hva er det?

– Nei, det får du spekulere i.

«Challenge accepted». Ifølge Ekstra Bladet fikk Solbakken, da han signerte sin siste kontrakt med FC København i 2019, en årslønn på rundt 10 millioner danske kroner. Det tilsvarer rundt 14 millioner norske kroner.

Les også Slik blir Solbakken-stilen: – Noen må gjøre drittjobben

Dermed kan man løst anslå at Solbakkens årslønn i NFF er på godt under syv millioner kroner.

Da Per-Mathias Høgmo gikk av som norsk landslagssjef i 2016, meldte VG at han hadde rundt fire millioner kroner i årslønn. Fotballpresident Terje Svendsen opplyste da etterfølgeren Lars Lagerbäck ble ansatt at han fikk «vesentlig mindre» grunnlønn. Anslaget lå på drøye to millioner kroner.

Nå sier Svendsen til VG at «lønnen til Ståle ligger noe over Lars, men med samme bonuser som Lars».

– Utover dette er avtalen og forhandlingene underveis personalmessige forhold vi ikke ønsker å kommentere, sier fotballpresidenten til VG.

Her kan du se VGs 20 minutter lange intervju med Ståle Solbakken utenfor huset på Hamar:

Det er ingen grunn til å synes synd på Solbakken av økonomiske årsaker. Bankkontoen er godt skodd.

Torsdag kunne han fortelle at sluttavtalen med FC København «var avgjort 24 timer etter at jeg fikk sparken». Den ble forhandlet frem av hans agent Bjarne Goldbæk, som ikke har besvart VGs henvendelser.

Men ifølge Ekstra Bladet «regner» millionene over nordmannen takket være en svært lukrativ sluttpakke som angivelig sikrer Solbakken mellom 32 og 36 millioner kroner.

Les også Solbakken om Qatar-VM: – Skal settes under lupe

Avisen skriver at den høye summen skyldes lønnsøkningen Solbakken fikk da han forlenget sin FCK-avtale så sent som i 2019.

Med tanke på at han forlenget kontrakten til sommeren 2023, og skal ha fått en årslønn på rundt 14 millioner norske kroner, fremstår det naturlig at sluttpakken er på denne størrelsen om man forutsetter at nordmannen kom til å tjene godt over 40 millioner norske kroner i løpet av de siste nærmere tre årene av den opprinnelige kontraktstiden.

Så selv om NFF-lønnen hans er på godt under halvparten av det han tjente i Danmark, så vil han – dersom man fordeler sluttpakken ut over kontraktstiden i den norske landslagsjobben, komfortabelt være sikret tosifret millionlønn i hvert av de fire neste årene.