AaFK-spiller solgt til russisk fotball

Parfait Bizoza har skrevet under ei kontrakt på 3,5 år.

Parfait Bizoza har spilt sin siste kamp i AaFK for denne gang. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

19. feb. 2021 11:02 Sist oppdatert én time siden

Fredag formiddag ble det offentliggjort at AaFK og den russiske klubben FC Ufa var enige om en overgang for Parfait Bizoza. Det skjer fire dager etter at klubben gikk ut med at han hadde fått lov til å reise til en klubb i utlandet. Bizoza har skrevet under ei kontrakt på 3,5 år.

– Jeg føler at jeg har tatt store steg i Aalesund, både som menneske og spiller. Jeg har vokst i betydelig stor grad. Jeg har mye å takke folk i og rundt klubben for, trenerapparatet og medspillerne mine. Uten dem hadde jeg ikke hatt en slik utvikling. I tillegg har jeg hatt en veldig god treningshverdag med fasiliteter som er av topp klasse, sier Bizoza til klubbens hjemmeside.