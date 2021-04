Juventus om Super League: – Begrensede muligheter for å gjennomføre

Åtte av tolv lag har bekreftet at de trekker seg fra Super League-samarbeidet. Juventus ser at det nå er vanskelig å gjennomføre prosjektet slik det var tenkt.

– Juventus, som fremdeles er overbevist om prosjektets gyldighet både sportslig, kommersielt og juridisk, erkjenner at det nå er begrensede muligheter for å fullføre dette prosjektet i den formen det var tenkt, skriver klubben i en pressemelding onsdag ettermiddag.

Det er etter at Atlético Madrid og Inter tidligere samme dag bekreftet at de ønsket å trekke seg fra prosjektet, mens AC Milan uttalte at de «måtte ta hensyn til stemmene til de som elsker denne fantastiske sporten» etter protestene som har kommet mot ligaprosjektet.

– Vi vil fortsette å jobbe hardt for å levere en levedyktig modell for fotballen, heter det i AC Milans pressemelding – uten at de bekrefter direkte at de trekker seg fra Super League.

Atlético skriver at spillergruppen og trenerne i klubben skal ha uttrykt at de er tilfreds med klubbens avgjørelse om å trekke seg «fordi sportslige meritter skal gå foran alle andre kriterier».

Kort tid etter den spanske klubbens uttalelse, møtte manager Diego Simeone mediene på en pressekonferanse før ligamøtet med Huesca.

– Jeg har sagt at jeg hadde tillit til klubbens beslutning fordi jeg visste at de kom til å ta den beste beslutningen for klubben, sa manageren.

Tirsdag kveld startet et skred av klubber som trakk seg fra Super League-samarbeidet da samtlige av de seks engelske klubbene trakk seg gjennom kvelden.

Det skjedde etter at blant annet Chelsea-fansen protesterte voldsomt utenfor Stamford Bridge før London-klubbens møte med Brighton:

Juventus-president Andrea Agnelli uttalte i et intervju med Reuters etter den engelske exiten at han så på det som vanskelig å gjennomføre prosjektet nå.

– Jeg er fremdeles overbevist om idéen i det prosjektet, sier Agnelli til Reuters og hevder det ville blitt laget den beste turneringen i verden.

– Men jeg må innrømme… Jeg mener, jeg tror ikke det prosjektet fremdeles er oppe og går, avslutter han.

I et intervju med El Chiringuito de Jugones mandag kveld sa Florentino Pérez, Real Madrid- og Super League-president, at de tolv klubbene hadde signert dokumentene og ikke kunne trekke seg.

Perez skulle etter planen gi et nytt intervju med en spansk radiokanal tirsdag kveld, men møtte ikke til avtalt tid.