Islamovic med drømmescoring: - Han er kvikkere i år

RBK vant sin andre på rad. Men Ranheim yppet seg.

Dino Islamovic viste målform igjen, og 2–0-scoringen på Skoglunden var nok til å varme Rosenborg-hjertene. Foto: KIM NYGÅRD

21. apr. 2021 17:43 Sist oppdatert nå nettopp

ROSENBORG-RANHEIM 2–1:

To mål på to minutter var nok til å sikre RBK sin andre seier på to treningskamper.