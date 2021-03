Tyskland kopierte Norge-markering før VM-kvalifiseringskamp

Det tyske landslaget stilte med T-skjorter med budskapet «menneskerettigheter» i forkant av kampen mot Island torsdag kveld.

TYSKE SUPERSTJERNER: Leroy Sané (f.v.), Serge Gnabry, Matthias Ginter, Ilkay Gündogan, Lukas Klostermann, Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Emre Can, Kai Havertz, Leon Goretzka og Manuel Neuer. Foto: TOBIAS SCHWARZ / POOL

25. mars 2021 21:05 Sist oppdatert 6 minutter siden

Dermed fulgte Tyskland opp Norges markering foran kampen mot Gibraltar, en markering som ble omtalt Europa rundt.

Budskapet er et innspill i menneskerettighetsdebatten som pågår i forbindelse med det kommende verdensmesterskapet i Qatar. Landslagssjef Ståle Solbakken uttalte på en pressekonferanse torsdag ettermiddag at han håpet at andre nasjoner ville følge Norges eksempel.

Det har Tyskland nå gjort.

– Vi vil presse FIFA til å være mer direkte og hardere mot myndighetene i Qatar. FIFA kan i større grad bli røffere og tøffere i kantene og stille krystallklare krav på hva som skal til for at dette arrangementet skal være godt nok, mener Solbakken.

DET NORSKE LAGETS MARKERING: Øverst fra venstre: Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth, Kristian Thorstvedt, Stefan Strandberg, Rune Jarstein og Mohamed Elyounoussi. Nederst fra venstre: Jonas Svensson, Marius Lode, Birger Meling, Martin Ødegaard og Fredrik Midtsjø. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN / POOL

Stor oppmerksomhet

Før 3–0-seieren mot Gibraltar entret det norske laget banen med T-skjorter hvor det sto: «Menneskerettigheter – på og av banen.»

Det fikk på kort tid stor oppmerksomhet.

«Vidunderbarnet Erling Haaland og det norske landslaget sendte en klar beskjed i menneskerettighetsdebatten i forbindelse med VM-arrangør Qatar.»

Det skrev tyske Sky Sports.

«Norske spillere tar menneskerettighetsstandpunkt før VM-kvalik» var tittelen på en sak hos engelske The Guardian.

I tillegg har flere nyhetsbyråer, som tyske DPA, levert saker som er delt av Spiegel, Funke Sport, Hamburger Abendblatt. Den amerikanske sportsgiganten ESPN har også omtalt markeringen.

Fornøyd Mollekleiv

Norges markering gledet Sven Mollekleiv. Han er leder for Norges Fotballforbunds nylig oppnevnte Qatar-utvalg.

– Initiativet spillerne har tatt for å markere hvilke verdier Norge står for og hva som er grunnlaget for fotballen, står det respekt av. Det er viktig og flott at fotballverden nå retter søkelys på hvordan man kan styrke menneskerettighetene både i Qatar og andre deler av verden, sa Mollekleiv til VG onsdag kveld.

– Hvilken betydning tror du det kan ha at Norge går foran her, som med markeringen før kampen mot Gibraltar?

– De har satt dagsorden på en veldig ryddig og klar måte. Det er tiden fra markering til varige resultater som blir viktig, men det står respekt av at spillerne markerer hva som er verdiene i Norge og hva som er grunnlaget for hele fotballen.