Ny AaFK-kamp er blitt avlyst

Også det som skulle vært AaFKs andre treningskamp mot Hødd er blitt avlyst.

Lars Arne Nilsen må fortsatt vente med årets første treningskamp. Foto: Nils Harald Ånstad

11 minutter siden

Etter planen skulle AaFK spilt årets første treningskamp mot Hødd på Color Line stadion torsdag, men tidligere i uka kom beskjeden om at Norges Fotballforbund hadde oppfordret klubbene til å ikke spille treningskamper denne uka.

Fredag kom en ny beskjed om at dette skal gjelde helt fram til 16. februar. Det betyr at også den andre planlagte kampen mot Hødd, som skulle blitt spilt førstkommende tirsdag, også blir avlyst. Det ble klart etter et møte mellom klubbene og NFF i ettermiddag.