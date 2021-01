Han er ønsket som ny nestleder i RBK-styret

Leif Inge Nordhammer har takket nei til en ny toårsperiode. Dermed rykker Svein Tore Samdal opp som nestleder. Michael Stilson er også ønsket i styret.

Rykker opp: Svein Tore Samdal er ønsket som ny nestleder i RBK-styret. Foto: Espen Bakken

26. jan. 2021

Ivar Koteng ble i fjor gjenvalgt som styreleder for to år, og er ikke på valg under RBKs årsmøte i mars.

Men det var nestleder Leif Inge Nordhammer.