Brann trekker seg fra Heltne Nilsen-forhandlingene: – Når lysten ikke er der, er det ikke aktuelt

Brann-trener Kåre Ingebrigtsen er klar på at den mulige Sivert Heltne Nilsen-overgangen er lagt død for hans del.

Sivert Heltne Nilsen er ikke lenger ønsket i Brann. Foto: JÖRGEN JARNBERGER / BILDBYRÅN

26. jan. 2021 08:52 Sist oppdatert 14 minutter siden

– Vi har trukket oss fra Sivert-saken. Idet det ble aktuelt for ham å snakke med en belgisk klubb, var vi ferdige, sier Brann-trener Kåre Ingebrigtsen.

I to måneder har han forsøkt å få Sivert Heltne Nilsen til Bergen. I lang tid har det vært frem og tilbake med få svar og langtrukne forhandlinger. I et bud til Elfsborg la Brann la en totalpakke verdt tre millioner kroner på bordet for å hente Nilsen hjem til Bergen.