Vålerenga takket nei til Branns folkefest-invitasjon: – Vi ble helt sjokkerte

Damelaget til Brann har i lang tid planlagt for folkefest på Brann Stadion når Vålerenga kommer på besøk 5. juni. Den er nå avlyst etter at Vålerenga takket nei til bytte av arena.

TAKKET NEI: En kamp mellom Brann og Vålerenga på Brann Stadion ville etter alle solemerker knust tilskuerrekorden i Toppserien. Den folkefesten ser det ikke ut til å bli noe av.

28. apr. 2022 18:44 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Jeg må ærlig si at vi ble helt sjokkerte. Vi trodde ikke at det var mulig, sier konstituert daglig leder i Brann, Therese Andvik Rygg, til VG.

Branns damelag har fått en drømmestart i Toppserien med seks seirer på seks kamper. Bare Vålerenga står med like mange poeng.

5. juni ønsket bergenserne å invitere til fotballfest på Brann Stadion når nettopp Vålerenga kommer på besøk til Bergen.

Det ser imidlertid ikke ut til å bli noe av. Årsaken er at Vålerenga heller vil spille på kunstgresset på Stemmemyren, Branns faste arena.

– Vi må tenke: «Hva stiller oss best mulig for å ta tre poeng?» Et viktig argument er at vi skal bytte kunstgress på Intility i sommer, og da mister vi treningsbanen vår en periode. Så skal vi spille på to-tre forskjellige underlag i den perioden, og det øker skaderisikoen. Derfor ville vi spille på kunstgress mot Brann, sier Jens August Dalsegg, markeds- og medieansvarlig i Vålerenga, til TV 2.

Dalsegg har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser torsdag ettermiddag.

«Klin kokos»

Saken har fått stor oppmerksomhet det siste døgnet. Brann-profilen Therese Åsland forstår lite av tilbakemeldingen fra Vålerenga.

«Det å spela med publikum er det kjekkaste som finns! Dette er kokos i mine øyne, når med kunne skapt en fotballramme uten like på Brann stadion!», skriver Åsland på Twitter.

Den uttalelsen stiller daglig leder Andvik Rygg seg bak.

– Alle lag ønsker å mobilisere og jobber hardt hver uke for å rette oppmerksomheten mot kvinnefotballen. Det fortjener jentene. Kamper med store navn som Vålerenga og Brann er kamper der vi kan bruke større arenaer. Det er klart vi skal skape en fotballfest. Da er det klin kokos at Vålerenga ikke ønsker å være med på det, sier Andvik Rygg.

– Fortsatt mulig å snu

Vålerenga opplyser i en pressemelding at de allerede i januar ga NFF beskjed om at de ikke ønsket å flytte kampen til Brann Stadion.

Den tilbakemeldingen nådde aldri Brann. Dermed fortsatte bergenserne å planlegge for folkefest.

«Når Brann tok kontakt denne uka, var det ikke aktuelt å gjøre endringer da planen for gjennomføring av treninger og kampforberedelser er spikret for flere måneder siden», skriver Vålerenga i pressemeldingen.

– Hva tenker du om at det tok så lang tid før dere fikk tilbakemelding?

– Det er ikke VIF sin feil. De ga en tilbakemelding til NFF som ikke har kommet frem til oss, slik vi forstår det. Det er sikkert en form for misforståelse, men jeg mener at det er en parentes i denne saken. Det er over en måned til kampen. Det er fortsatt mulig å snu og si ja til å komme på Brann Stadion. Jeg håper de gjør det, sier Andvik Rygg.

VG har vært i kontakt med Rune Pedersen, seksjonsleder for turneringsadministrasjon og arrangement i NFF. Han henviser videre til arrangementskonsulent i NFF, Knut Bjørn Nordheim. Nordheim har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser torsdag ettermiddag.