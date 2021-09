Kraftig lønnskutt venter Brann-spillerne ved nedrykk

– Jeg tror det har vært en forståelse for at det må være slik, sier Branns daglige leder Vibeke Johannesen.

Brann-spillerne kommer til å gå ned i lønn dersom de ikke greier å unngå nedrykk.

Øystein Vik Journalist i BT

8. sep. 2021 19:11 Sist oppdatert 38 minutter siden

Ifølge BTs opplysninger står Brann-spillerne foran et solid lønnskutt dersom de skulle rykke ned. I spillernes kontrakter er følgende regulering på plass:

25 prosent lønnskutt ved nedrykk.

Alle kampbonuser utgår ved nedrykk.

– Dette er ikke noe jeg tenker over. Klubben må gjøre det som skal til for klubben sin del, sier Petter Strand. Midtbanespilleren har kontrakt med Brann ut 2022.

– Er det urettferdig for spillerne å måtte gå ned i lønn ved nedrykk?

– Så lenge det er noe som står i kontrakten, så er det ikke urettferdig. Da må du eventuelt ta det før du signerer kontrakten, mener Strand.

27-åringen understreker at det å unngå nedrykk, ikke lønn, er hans fokus om dagen.

Petter Strand reagerer ikke på å eventuelt gå ned i lønn.

Horneland: Ganske normalt

Brann-trener Eirik Horneland regner med at han også har i sin avtale å kutte lønn dersom det blir nedrykk. Han synes det er rettferdig.

– Det er ganske normalt, men det er ikke noe jeg går og tenker på, sier Horneland.

Han mener lønnskutt gir økonomisk mening, og peker på at det slik han opplever det, er ganske vanlig i Fotball-Norge. Selv om Brann ikke hadde dette på plass på samme måte da de rykket ned for syv år siden.

– Det å gå ned får en enorm konsekvens for klubben i form av tapte inntekter. Da blir det mindre å bruke, og da må pengene fordeles på en annen måte. Det ser jeg på som en normal og logisk sammenheng, sier Brann-treneren.

Taper 60 millioner kroner

Daglig leder Vibeke Johannesen ønsker ikke å kommentere BTs konkrete opplysninger om at spillerne vil måtte gjennomgå et lønnskutt på 25 prosent og tap av kampbonus dersom det skulle bli nedrykk.

– Det jeg kan si er at vi har strukturer på dette der det får følger hvilken divisjon vi er i, sier Johannesen.

Brann hadde lønnsutgifter i hele klubben på nesten 60 millioner kroner i 2020. Et kutt på 25 prosent vil kompensere en god del for hva det «koster» i tapte inntekter å rykke ned.

Vibeke Johannesen stipulerer at Brann vil tape rundt 20 millioner kroner i inntekter på å rykke ned.

Mindre gjennomført sist

Johannesen sier Brann nå har bedre avtaler sett fra klubbens perspektiv inn mot samarbeidspartnere og ansatte enn hva som var tilfellet i da Brann rykket ned i 2014.

– Da var det mindre gjennomført og mer forskjellig hva som var avtalt, sier Johannesen.

I tillegg til lønnskutt for spillerne, handler dette om at sponsorene i stedet for å redusere sin støtte til Brann kan ha andre avtaler. En løsning kan være at de får mer for pengene sine i form av tjenester og eksponering fra klubben dersom det skulle bli nedrykk.

Johannesen svarer slik på spørsmål om det har vært vanskelig å få spillerne med på avtalt lønnskutt ved nedrykk.

– Jeg har ikke vært i mange av de kontraktsforhandlingene, men jeg tror det er en forståelse for at det må være slik.