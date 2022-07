Bodø/Glimt står overfor tidenes hardkjør i norsk fotball – nå skal Knutsen rotere

SKIEN (VG) Den første av 17 kamper i juli og august er spilt – og Bodø/Glimt er også i gang med det som trolig blir 21 strake matcher med maks fire dagers hvile mellom hver. Aldri har et norsk klubblag vært gjennom noe lignende.

SKAL ENDRE OFTERE: Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen etter 2–3-tapet i Skien lørdag.

Midt i en sommer med Eliteserien, cup og europacup-kvalifisering tenker nå Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen annerledes med tanke på å bruk av troppen.

I fjor høst dundret laget hans gjennom Eliteserien (gull) og gruppespillet i Europa Conference League (avansement uten tap) med en tilnærmet fast ellever i alle kamper, der kun skader og karantener var gyldig fraværsgrunn.

– Definitivt, svarer Knutsen på VGs spørsmål om han vil rotere mer enn før.

Etter overtidstapet for Odd (2-3) lørdag, venter den VG+ Sport-sendte Champions League-kvalifiseringen mot KÍ Klaksvik onsdag. Klubben fra Færøyene gjester Aspmyra i den første av to kamper.

Går Glimt videre til neste runde, er de garantert fire kvalifiseringsdobler i Europa denne sommeren. Med to cupkamper og normalt eliteserieprogram etter fotballferien i juni, skal Kjetil Knutsens lag etter all sannsynlighet gjennom 21 strake kamper med syklusen helg-midtuke-helg:

Grafikk: www.sofascore.com

17 av kampene spilles i juli og august, noe Rosenborg også gjorde i 2015, men trønderne fikk en uke fri innimellom noen av europacupkampene.

Ikke bare der setter Bodø/Glimt norgesrekord: Etter europacup-doblene mot Celtic, AZ og Roma i vinter, pluss seks spilte cupkamper, 30 matcher i serien og et nytt Europa-gruppespill vil Bodø/Glimt ende på 56 obligatoriske kamper i kalenderåret 2022. Qatar-VM gjør dessuten at all europeisk klubbfotball er ferdigspilt i starten av november.

For ett år siden var Knutsen klar på at han spilte med de 11 beste såfremt de var kampklare – og Glimt-sjefen gjorde altså i stor grad som han sa.

Bergenseren forklarer hvorfor det blir annerledes nå:

– Vi var helt oppe i øverste nivå i fjor med antall kamper, og det sto vi veldig bra i, men vi hadde nok en gruppe som fysisk var på høyere nivå. Fra «hovedelleveren» i fjor er det fire som er solgt eller gått, Sondre Brunstad Fet, som var en maskin i laget, har vært ute, og vi har hatt Ola (Solbakken) skadet det meste av sesongen, sier Kjetil Knutsen.

Mot Odd spilte Solbakken sin første kamp fra start på to måneder og møtte mediene med ispose på kneet. Amahl Pellegrino gikk blodig og ustø ut av Skagerak Arena etter å ha fått støvelen til Odds utviste stopper Odin Bjørtuft i ansiktet og Brede Moe ble tatt av til pause med smerter i lysken for å være «føre var».

– Jeg har vært tydelig internt i trenerteamet om at Europa er nummer én, serie er nummer to og NM er nummer tre, og med NM gikk det fint. Vi må være utrolig smarte hvordan vi restituerer, hvordan vi følger opp enkeltspillere, hva slags kampbilder, hvilken tid tar vi ut dem som er mest utsatt. Det blir et puslespill med tusen biter som skal legges riktig.

– Hvorfor er Europa prioritet nummer én?

– Det er internasjonale kamper, det er økonomi, det er referanse for spillerne, det er viktig for norsk fotball. Vi vet at hvis det går utover serien, blir vi straffet året etter, men du må ta det momentumet når du har det. Så prøver vi å ri noen hester samtidig. Hvis du må ta hensyn til enkeltspillere med tanke på å være hundre prosent inn i de kampene, kommer vi til å gjøre det, innrømmer Kjetil Knutsen.

Han mener laget er spillemessig bedre enn da de tok ferie i mai, avslører at Bodø/Glimt ser etter en venstrebent venstreback for å supplere høyrebente Brice Wembangomo – og at fronttrioen er en lagdel det er naturlig å gjøre bytter fra kamp til kamp.

– Vi har bra dekning der. Det er ingen hemmelighet at Bodø/Glimt og de fleste norske lag at vi jobber med noe. Media snakker mye om vinduer, men jo nærmere du kommer et vindu som stenger, jo viktigere blir det ikke å henge seg på spillere. Du bør ha de spillerne på plass tidlig, mener Knutsen.

– Med to gode spisser – kan det bli sånn at Victor Boniface spiller i Europa og Runar Espejord i Eliteserien?

– Nei, sånn blir det ikke, garanterer Bodø/Glimt-treneren.

– Det er ikke ett svar på hvordan man gjør det. Du må se hvor spillergruppen er fysisk, hvordan individene er fysisk. Foreløpig sier det seg selv at det er en del spillere som ikke står i kampløpet. Så har vi også spillere som er der. Ulrik (Saltnes), Alfons (Sampsted), Hugo (Vetlesen), ramser Knutsen opp.

– Jeg synes det er gøy å spille kamper. Du kan ikke være misfornøyd med å kvalifisere deg til turneringer. Vi må se på det som en fantastisk utfordring som ikke alle får lov til å være med på, sier Ulrik Saltnes om det heftige programmet som venter.

Han påpeker at de ikke tapte en kamp i fjor høst da Knutsen mønstret veldig ofte det samme laget i kamp etter kamp.

– Så det var så mye debatt i fjor på Kjetil Knutsens avgjørelser, smiler Saltnes.