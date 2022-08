Opplysninger til VG: Strand Larsen på vei til Celta Vigo

Etter knallharde forhandlinger og mange avslåtte bud, har Groningen endelig akseptert et bud på over 100 millioner kroner for spissen Jørgen Strand Larsen (22), får VG opplyst.

Det var TV 2 som meldte om overgangen først onsdag morgen.

Strand Larsen skal være på vei til Spania for å spikre de siste detaljene før overgangen går i orden.

22-åringen ble solgt fra Sarpsborg 08 til Groningen i 2020. Forrige sesong scoret han 14 seriemål på 32 kamper for klubben.

Denne sommeren har det også vært interesse fra blant andre Middlesbrough og flere italienske klubber.

Groningen har imidlertid nektet å selge spissen, som har vært svært tydelig på at han ønsker en overgang videre fra den nederlandske klubben.

– Jeg er skuffet over klubben, sa han til ESPN.

– Jeg synes det er smått respektløst. Jeg synes det er en veldig kjip situasjon å måtte vise min skuffelse offentlig for å bli hørt. Det er skuffende. Du kan tenke deg hvor mange ganger jeg har sagt dette til sportssjefen. Nå må jeg ty til andre midler, sa den norske U21-landslagsspissen til TV 2.

Det har ikke lyktes VG å få en kommentar fra spillerens representanter eller Groningen-sportsdirektør Mark-Jan Fledderus.

