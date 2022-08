Mener matchvinneren aldri skulle vært på banen: – «Nøttene» er fortsatt ømme

(Tromsø – Rosenborg 4–3) Her jubler August Mikkelsen (21) som besatt etter å senket ett av Eliteseriens beste formlag på overtid. Men Rosenborg-spiller Erlend Dahl Reitan (24) mener han aldri burde fått den muligheten.

For Reitan mener at Mikkelsen, for øvrig kampens store spiller med to mål og en strålende prestasjon ellers, skulle vært utvist for en forseelse etter en drøy halvtime.

I den situasjonen var Reitan selv involvert. Han gjorde først en tøff takling på en feilvendt Mikkelsen.

Liggende på kunstgresset svarte det 21 år gamle Tromsø-talentet med å sparke mot skrittet til Reitan. Rosenborg-spillerne reagerte kraftig, men Mikkelsen fikk kun det gule kortet for hendelsen.

– Min soleklare følelse der og da var at han sparket meg i skrittet. Min vurdering der og da er at han skal bli utvist. En hevnaksjon har ikke noe på en fotballbane å gjøre. Men det virket ikke som dommeren så det, sier Reitan til Adressa etter kampen.

Til Nidaros sier samme mann dette:

– «Nøttene» er fortsatt ømme, for dem som lurer.

Han får støtte av tidligere toppdommer Svein-Erik Edvartsen. På Twitter skriver han at «er det ikke typisk at en spiller som skulle vært utvist i det 31. minutt scorer det som trolig blir kampens vinnermål?».

Tromsøs sportssjef, Lars Petter Andressen, kunne ikke kommentere utspillet til Reitan ettersom han ikke hadde sett situasjonen selv. VG har forsøkt å få tak i Mikkelsen selv uten hell.

– Utrolig unødvendig

Rosenborg-trener Rekdal ville ifølge Nidaros ikke kaste seg inn i diskusjonen. Han var overfor rettighetshaver MAX mer opptatt av hva som skjedde ellers i kampen.

En kamp der Tromsø først ledet 2–0. Rosenborg snudde til 2–3 før pause. De siste 45 minuttene ble dominert av Tromsø som vant etter scoringer av Ruben Yttergård Jenssen Mikkelsen på overtid.

Rekdal ga hjemmelaget og enkeltspillere i Tromsø mye skryt for hvordan de trykket trønderne bakpå gjennom store deler av andreomgang, men han lot seg irritere over at rekken på ti kamper uten tap stoppet på Alfheim.

Eller at den fem kamper lange rekken med seire endte i nord.

– Det føles utrolig unødvendig av oss å slippe inn det siste målet. Da er kampen nesten ferdig. At vi ikke klarer «å pakke» oss sammen og spille 3–3, det er utrolig irriterende, lyder dommen fra Rosenborg-sjefen.

Om kampforløpet sa han følgende:

– Skuffende av oss, det var typisk Rosenborg slik det har vært i år. Veldig store svingninger, sier Rekdal– og fikk deretter spørsmål om hvorfor det er slik.

– Si det... Vi har adressert det, vist på video, trent på det. Så det er et godt spørsmål. Vi må løse det på et tidspunkt. Mulig det mangler smartness og erfaring når det koker. Der ligger problemet.

I Tromsø-leiren var stemningen naturligvis en helt annen. I hvert fall blant spillerne. Matchvinneren hadde følgende å si til MAX.

– Det er noe man har drømt om hele livet. Et nesten fullsatt Alfheim, det er hovedkamp, regn og flomlys. Det er utrolig deilig.

Tromsø-trener Gaute Helstrups oppsummering av kampen minnet imidlertid om Rekdal sin. Men han kunne i hvert fall juble for et godt utfall.

– Jeg er aller mest fornøyd med at vi klarer å snu det og vinne matchen. Så er vi «pisse» dårlige i perioder. Da er det tungt å stå på sidelinjen, innleder han overfor MAX, før han fortsetter:

– Det er mye action og følelser, heldigvis klarer vi å være smarte og kloke og lage kamp av det. Utrolig viktig å ta med seg tre poeng.

Vel vitende om at Tromsø tok et lite steg ut av nedrykks- og kvalikstrid for en uke. Det skiller nå fem poeng ned til Sarpsborg 08 som ligger på plassen for nedrykkskvalifisering.