Vålerenga med festfotball mot Viking: – Klasseforskjell

VALLE (VG) (Vålerenga – Viking 4–2) Vålerenga har gått fra krise til festfotball på en snau måned.

24. juli 2022 19:55 Sist oppdatert nå nettopp

– De første 70 er jeg veldig fornøyd med. Da er det klasseforskjell, sier Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo til VG.

Tidligere i sesongen har Vålerenga slitt voldsomt foran mål. 26. juni tapte de 0–1 for Odd, hadde to poeng og null seirer på de siste seks kampene – Fagermo erkjente sportslig krise for en klubb som Vålerenga.

En snau måned senere sitter sjansene – og seirene. Tre på rad er det blitt for det tidligere så kriserammede Vålerenga-laget til Fagermo.

– Nå får vi uttelling for spillet vårt. Vårt hovedproblem har vært ineffektivitet. Men det er ikke bare det, selvfølgelig. Vi har også sluppet inn for lette mål, understreker han.

Fagermo og Vålerenga har endelig fått litt pusterom etter en svært tøff sesongstart og befinner seg nå på 8.-plass med 20 poeng. Han mener det har vært viktig å beholde roen igjennom stormen.

– Jeg har vært overrasket og skuffet over resultatene vi har hatt innledningsvis i sesongen. Det har vært viktig å ikke krisemaksimere. Nå har vi også en frisk Amor Layouni tilbake og har en energi i laget som er bra.

Henrik Bjørdal scoret to av målene for Vålerenga.

– Jeg velger alltid poengene, men det smaker med to scoringer. Det er ikke bare bare å ligge nede i gjørma. Tre seire på rad viser karakter, sier Bjørdal til VG.

2–1: Henrik Bjørdal jubler for Vålerengas andre scoring søndag. Han scoret på et straffespark som Osame Sahraoui sørget for.

– Vi har bygd selvtillit i gruppen. Den har ikke vært på topp når vi har vært igjennom denne motgangen. Men jeg visste at dette skulle snu, supplerer Vålerengas Osame Sahraoui til VG, som var en av banens giganter.

Vikings Markus Solbakken stilnet hjemmepublikummet idet det var spilt ti minutter, men etter det handlet det nesten bare om Vålerenga.

– Vi er ikke i nærheten av å fortjene å få med oss noe, sier Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim til VG.

Treneren er bekymret over at det som har fungert tidligere, spesielt mot Salvia Praha i midtuken, ikke fungerte mot Vålerenga.

– Sist var vi veldig gode defensivt. I dag ble det for mange huller i formasjonen. Vi tapte også duellene. Vålerenga skapte alt for mye. Vi valgte å gjøre fem bytter i dag, slik at vi ikke skulle være slitne. Det var kanskje en feil av oss trenerne.

Viking-kaptein Zlatko Tripic er enig i at Vålerenga vant fullt fortjent.

– Vi ga dem ballen i ugunstige situasjoner og blir straffet. De vant fortjent til slutt, sier Tripic til VG.

I løpet av fire minutter hadde Osame Sahraoui og Henrik Bjørdal snudd kampen for vertene. Og før dommeren sendte lagene i garderobene til pause hadde Bjørdal rukket å bli tomålsscorer.

Tripic legger ikke skjul på at det er et hardt slag å miste lagkaptein Veton Berisha, som tidligere i uken ble klar for svenske Hammarby.

– Han har vært en av ligaens beste spillere i flere år. Men nå må vi glemme at han er borte. Vi har lov til å være skuffet i dag, sier kantspilleren.

I annenomgangen hadde ikke et Viking-lag uten Berisha noe å komme med. Det var hjemmelaget som presset på for 4–1 i store deler av omgangen, og utenom noen få visitter i angrep var Viking sjelden nærme en redusering.

Men med drøyt ti minutter igjen å spille våknet innbytter Tripic da han la inn et flott innlegg til Viljar Vevatne som styrte inn ballen fra kloss hold. Viking presset på, men så avgjorde Vålerengas Tobias Christensen det hele på overtid til 4–2.

Vålerenga klatrer med seieren opp til en åttendeplass - åtte poeng bak Bodø/Glimt på tredjeplass.