Første stikk i gullkampen til Bodø/Glimt - kneblet Molde

MOLDE (VG) (Molde - Bodø/Glimt 0–2) En mesterlig andreomgang mot Molde, på deres hjemmebane, gjør at Bodø/Glimt tok grep om sitt andre strake seriegull.

27. okt. 2021 21:51 Sist oppdatert nå nettopp

– Dette var jævlig deilig. Vi hang litt i tauene, men vi fikk oss en god prat i pausen. Vi ble enige om hva som trengtes i andreomgang. Etter pause var vi veldig solide på en ekstremt vanskelig bortebane, sier Bodø/Glimt-stopper Brede Moe til Discovery+ like etter at seieren var et faktum.

Det var tydelig at resultatet i Molde betydde ekstremt mye for bodøværingene, som kunne triumfere samlet i sirkel da sluttsignalet lød.

– Vi skal være stolte over kvaliteten vi viser på en ekstremt vanskelig bortebane, sier midtstopperen videre.

Igjen og igjen har Glimt vist at fotballen de spiller og systemet de sverger til består, selv om svært sentrale brikker er ute med skader eller forsvinner fra klubben. I kveld manglet både Ulrik Saltnes og Patrick Berg.

I fraværet av kapteinene kom Elias Hagen inn og leverte en meget solid forestilling, sammen med Morten Konradsen. Det er Brede Moe opptatt av å trekke frem etter seieren.

– Hugo (Vetlesen, journ. anm.) kommer inn og er matchavgjørende. Hagen har store sko å fylle etter Patrick, men han kommer rett inn og leverer, påpeker Moe.

– Det er litt følsomt nå. Det har stanget og stanget hele sesongen, og i en så viktig kamp dukker jeg opp, det er deilig, sier Vetlesen selv etter kampen.

Rosenborg har kapitulert, og Viking er trolig for langt unna til å gi Glimt og Molde kamp om seriegullet. Altså var det sistnevnte lags oppgave å skaffe seg et forsprang på den regjerende mesteren onsdag kveld. Det mislyktes de totalt i.

Med skader, sykdom og slitne hoder etter bragden mot José Mourinhos Roma for mindre enn en uke siden - slo Bodø/Glimt knockout på Molde i egen storstue, og leder Eliteserien med fire poeng med seks kamper igjen å spille.

Glimt-forsvaret hadde stort sett kontroll på Eliteseriens toppscorer, Ohi Omoijuanfo. Han var en slagen mann etter kampslutt.

– Vi gjør egentlig en god kamp. Det er to situasjoner vi burde håndtere bedre, noe som er skuffende. Samtidig må vi sette våre store i førsteomgang. Det satt ikke helt i dag, og da blir man straffet når man møter et så godt lag, sier Omoijuanfo til VG.

– Hva gjør dette med deres gullmuligheter?

– Vi må bare vinne resten, så får vi se til slutt. Det er fortsatt en del kamper å spille. Plutselig går Glimt på en smell, og da må vi være der.

fullskjerm neste 0–1: Hugo Vetlesen scorer på Andreas Linde. 1 av 6 Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Ineffektive Molde

Fyrverkeri, 6551 tilskuere, og to lag med ett poeng mellom seg på tabellen, ga en finfin ramme på toppkampen i Molde denne onsdagen - og det var nok av interessante «snakkiser».

Langtidsskadde Ulrik Saltnes fikk nemlig selskap av Patrick Berg utenfor banen etter kneskaden mot Strømsgodset søndag.

Fakta Gjenstående kamper Bodø/Glimt: * 31. oktober: Sandefjord (h) * 7. november: Haugesund (b) * 21. november: Lillestrøm (h) * 28. november: Rosenborg (b) * 5. desember: Brann (h) * 12. desember: Mjøndalen (b) Molde: * 31. oktober: Strømsgodset (b) * 7. november: Sandefjord (h) * 21. november: Rosenborg (h) * 28. november: Brann (b) * 5. desember: Lillestrøm (h) * 12. desember: Haugesund (b) Vis mer

Med midtbaneessene ute av Kjetil Knutsens kortstokk, passet det Glimt-sjefen uhyre godt at landslagsaktuelle Ola Solbakken er i sitt livs form. Vingen sendte Amahl Pellegrino gjennom alene med keeper etter elleve minutter med både Ståle Solbakkens landslagsassistent Kent Bergersen og hans analysesjef Andrew Findlay på tribunen. Men før de rakk å notere et gedigent pluss i boka til trønderen, hadde Pellegrino tapt duellen med Moldes sisteskanse Andreas Linde.

Det vekket vertene. Anført av Magnus Wolff Eikrem, som danset seg fri i feltet og burde scoret på Nikita Haikin, så ble det tempo og trøkk. Ola Brynhildsen hadde også en stor mulighet mens Eliteserie-toppscorer «Ohi» Omoijuanfo ble passet godt på av Glimt-forsvaret.

Da Sondre Brunstad Fet, som har slitt med sykdom etter Roma-bragden sist torsdag, måtte ut ved pause - trodde de fleste at Moldes initiativ måtte ende i hjemmescoring. Men neida.

Bodø/Glimt har nok av våpen. Landslagsbacken Fredrik Bjørkan sto frem med et magisk øyeblikk. Han forserte inn i Moldes sekstenmeter på karakteristisk vis, og satte opp Fets erstatter, Hugo Vetlesen. 21-åringen plasserte inn 0–1.

– Det er en del som har avskrevet Vetlesen. Det viste han i dag, at han må ikke avskrives, sier Knudsen til Discovery+ etter kampen.

GUL(L)JUBEL: Ola Solbakken (i midten) på vei mot bortefansen for å feire 0–2-målet. Kristoffer Haugen (t.v), Andreas Linde (i grønt) og Martin Bjørnbak (t.h) depper.

Store Solbakken

Så var det Ola Solbakken da. Som selvsagt scoret igjen. Fra sin høyre side kom han seg foran Moldes backfirer og løftet ballen opp i nettaket bak Linde. Til enorm jubel i den pent besøkte, gult- og sort-pyntede bortesvingen.

På seks døgn har Solbakken scoret fire mål, og 23-åringen har tatt en lederrolle på laget.

Mot Roma hjemme, Strømsgodset borte og Molde hjemme.

To seire og én uavgjort der betyr at det går mot en ny fantastisk senhøst i Nord.