Caroline Graham Hansen nominert til gjev pris

Som én av kun fem spillere, kjemper Caroline Graham Hansen (26) om BBCs pris som årets kvinnelige fotballspiller.

KAN VINNE PRIS: Caroline Graham Hansen jubler etter å ha scoret for Norge under VM-kvalifiseringskampen mot Belgia tirsdag.

28. okt. 2021 09:29 Sist oppdatert nå nettopp

Den norske landslagsstjernen er ikke blant 20 nominerte til Gullballen (Ballon d’Or), men Barcelona-vingen er altså blant de fem nominerte til BBCs pris.

Graham Hansen scoret 11 mål og hadde 22 målgivende pasninger på 33 kamper for Barcelona forrige sesong, og var med på laget som vant ligaen, cupen og Champions League. Hun ble også belønnet med en tredjeplass i UEFA-kåringen for sesongens angriper i Champions League.

– Personlig har jeg hatt mye moro det siste året, og når det er moro, så spiller du ofte god fotball. Å vinne Champions League var fantastisk. Det var spesielt å vinne det med den største klubben i verden. Jeg tror det var et viktig steg i riktig retning for kvinnefotballen og for Barcelona som klubb, sier Graham Hansen.

– Jeg tror ikke jeg er spilleren som står mest ut på sosiale medier og i mediene generelt, men det er virkelig fint å bli anerkjent, sier Graham Hansen.

CHAMPIONS LEAGUE: Caroline Graham Hansen med Champions League-trofeet etter forrige sesongs triumf.

I tillegg til Graham Hansen, er følgende spillere nominert til prisen:

Sam Kerr (Chelsea(/Australia)

Ashley Lawrence (Paris Saint-Germain/Canada)

Vivianne Miedema (Arsenal/Nederland)

Alexia Putellas (Barcelona(/Spania)

Graham Hansen er den andre norske spilleren som er nominert til prisen, som for første gang ble delt ut i 2015. Ada Hegerberg var nominert i både 2017 og 2019, og vant prisen ved begge anledningene.

I 2020 var det engelske Lucy Bronze som vant prisen. Den tidligere Lyon-spilleren – nå Manchester City – vant også i 2018, noe som gjør at Lyon-spillere har vunnet fire år på rad. Den rekken vil altså bli brutt i år.