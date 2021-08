Chelsea-sjefen byttet keeper før straffekonken - vant supercupfinalen

(Chelsea-Villarreal 1–1, 7–6 etter straffespark) Chelsea-sjef Thomas Tuchel gjorde det Ole Gunnar Solskjær ikke gjorde i Europa League-finalen i mai: Han byttet keeper før straffekonken mot Villarreal.

JIPPI: Antonio Rüdiger, Cesar Azpilicueta og Christian Pulisic stormer til for å gratulere Kepa Arrizabalaga

11. aug. 2021 23:48 Sist oppdatert nå nettopp

Etter 119 minutter av den europeiske supercupfinalen mellom Chelsea og Villarreal kom Kepa Arrizabalaga inn for Edouard Mendy.

26-åringen reddet to straffespark og ble på mange måter finalehelten.

Aissa Mandi og Raul Albiol ble syndebukker med hver sin straffemiss for Villarreal.

Mens Ole Gunnar Solskjær måtte tåle kritikk for at han ikke tok ut David De Gea i Europa League-finalen i mai, ble onsdagens keeperbytte en taktisk triumf for Tuchel.

I selve kampen, som endte 1–1, viste Kai Havertz og Hakim Ziyech tegn på at de kan bli mer målfarlige denne sesongen, men Chelsea avslørte også svakheter i supercupfinalen.

UT: Hakim Ziyech forlater banen i Belfast.

Chelsea-duoen gjorde det litt for sjelden forrige sesong, men onsdag kveld ble det målpoeng på begge: Havertz som servitør, Zieych som målsnik i boksen.

Så spørs det om det blir mer moro denne sesongen for ballartistene som kostet London-klubben en drøy milliard forrige sommer.

For Zieych kom nedturen kjapt. Marokkaneren forlot banen med sterke smerter i armen, og ble senere avbildet med armen i fatle.

Kai Havertz spilte 120 minutter, men ble mer og mer «usynlig» - og han bommet også i straffesparkkonkurransen.

For etter Chelsea-dominans i første omgang, kom Manchester Uniteds overmenn fra Europa League-finalen i mai sterkere utover i kampen.

Chelsea-stopper Antonio Rüdiger ga bort ballen, og Boulaye Dia og Gerard Moreno utlignet med berusende champagneveggspill - der Moreno banket kula i nettet etter Dias hælspark.