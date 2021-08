Kristoffer Barmen har fått sparken i Brann

Kristoffer Barmen er blitt sagt opp i Brann. Han hadde kontrakt ut 2025.

20. aug. 2021 16:09 Sist oppdatert 13 minutter siden

Det opplyser Niso-advokat Eirik Monsen i en pressemelding.

BT har forsøkt å komme i kontakt med Barmen en rekke ganger den siste uken, uten hell.

Sparkingen skjer etter nachspiel-skandalen på Stadion natt til tirsdag i forrige uke. Der festet 12 Brann-spillere med syv utenforstående kvinner. Det var drikking, røyking og sex på Stadion.

Advokatens ord

– Det er fremsatt påstander Kristoffer Barmen ikke kjenner seg igjen i og Barmen føler seg åpenbart urettferdig behandlet, noe som forsterkes ved at han nærmest er plukket ut til å bære ansvaret alene for det aktuelle nachspiel, skriver advokaten i en pressemelding.

Han skriver videre at Barmen mener det foreligger en urimelig forskjellsbehandling og er åpenbart ikke enig i klubbens beslutning.

– Som rådgivere reagerer man videre på måten denne prosessen er håndtert på fra arbeidsgivers side, hvor vi opplever at Kristoffer Barmen er satt under et stort press. Det vil bli fremsatt krav om forhandlinger, i tråd med arbeidsmiljølovens prosessregler, men nå trenger Kristoffer Barmen noe tid til å fordøye dette, står det i pressemeldingen fra Barmens advokat.

Fredag i forrige uke kom nyheten om at politiet etterforsker et mulig seksuelt overgrep i på nachspielet. Kristoffer Barmen er ikke mistenkt i saken.

I vår sa daglig leder Vibeke Johannesen at hun gjerne skulle gitt Barmen tiårskontrakt. Nå er han ferdig i klubben.

Skrev fireårskontrakt i vår

I vår fikk Barmen ny kontrakt som løper ut 2025. Daglig leder Vibeke Johannesen uttalte den gang at hun gjerne skulle gitt Barmen en tiårskontrakt.

Hun ga Barmen, som fylte 28 år torsdag, følgende skussmål:

– Han er en klubbspiller, og det finnes få som har et så stort hjerte for klubben som ham. Han vil bidra, og det å ha med en slik type som blør for drakten, med de erfaringene han har, er uvurderlig for oss. Han har alltid spilt mye, uansett trener. Spørsmålet er om vi har gitt ham lang nok kontrakt, sa Johannesen.

Etter nachspielet sist uke innrømmet Barmen at han hadde vært til stede. Han karakteriserte seg selv som deltaker på festen.

BT har en rekke kilder på at Barmen var en av initiativtakerne til festen på Stadion, en opplysning BT har bedt spilleren om å kommentere. Han har ikke gitt noe svar.

Kristoffer Barmen ble en klubbveteran i Brann. Nå blir det ikke flere kamper.

Dette sa han om festen

Tirsdag uttalte Barmen seg om selve festen.

– Det var en kollektiv hodemist. Vi har gravd oss et veldig, veldig stort hull som det er tungt å komme seg ut fra, sa Brann-veteranen.

– Jeg forstår at folk i Bergen er skuffet over oss, det er jeg også. Jeg håper vi kan stå sammen og på sikt kanskje bli tilgitt, fortsatte Barmen.

Nå er det altså klart at spilleren forlater klubben.

Barmen kom til Brann som 10-åring. Han har spilt 250 kamper for førstelaget og scoret 35 mål.

Han spilte de fleste kampene båe i nedrykksåret 2014 og opprykksåret 2015.

Ikke første gang

Barmen har tidligere vært i fokus for utenomsportslig aktivitet i Brann.

I 2016 skrev BT at han hadde vært på byen i Trondheim etter at Brann hadde tapt mot Rosenborg.

Også tidligere det året hadde han måttet forklare seg for klubbledelsen etter alkoholbruk.

Barmen ble også utestengt fra en treningskamp mot Sogndal fordi han ikke møtte på lagmøtet før kamp.

I 2015 ble midtbanespilleren også straffet av Brann, den gangen etter barbesøk. Da ble han utestengt fra fellestreninger med laget.