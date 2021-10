25-åringen fikk en marerittstart i Sandviken: – Jeg er ikke redd for å få en trøkk i trynet.

Gjør hun én feil, kan det få store konsekvenser for resten av laget. Det trigger Aurora Mikalsen (25).

Aurora Mikalsen forbereder seg til trening i Vestlandshallen.

En drøy uke etter at hun signerte for klubben, voktet Aurora Mikalsen (25) buret i toppseriekampen mot Lyn. Hun var langt fra kampklar, og skulle egentlig få tid til å trene seg opp etter en lengre periode uten lagtrening. Men både Oda Maria Hove Bogstad og Sandra Stavenes var ute med skader.

Vilde Hasund sendte Sandviken i ledelsen etter bare 11 minutter, og det så ut til å gå veien. Men 20 minutter før fulltid gikk det galt.

Mikalsen skulle klarere et innspill fra Marthine Østenstad, men så ikke spissen til Lyn som lurte rett ved siden av henne. Lyns Runa Lillegård snappet til seg ballen og utliknet til 1–1.

– Da tenkte jeg at nå er vi i gang, sier Mikalsen og ler.

Hun ble ikke skremt av marerittstarten i sin nye klubb.

– Nei, slike øyeblikk gir bare litt ekstra spenning og motivasjon. Jeg er ikke redd for å få en trøkk i trynet.

Aurora Mikalsen ble ikke skremt av den dårlige starten i sin nye klubb. Her fra kampen mot Rosenborg i august.

Fra midtbane til mål

Kristiansundsjenten begynte å spille fotball da hun var åtte år. De første årene spilte hun midtbane, men i tenårene tok hun ved en tilfeldighet på seg keeperhanskene.

– Jeg satt på benken for et av guttelagene jeg trente med. Da keeperen ble skadet, meldte jeg meg frivillig, sier hun.

Det viste seg at hun trivdes godt mellom stengene, og hun kjente tidlig at keeperrollen fascinerte henne. De altavgjørende situasjonene, og konsekvensene av personlige feil og tabber skremte henne ikke.

– Det trigget meg, og fikk frem det beste i meg. Slik er det fortsatt, sier hun.

I 2019 fikk hun drømmen om å spille for Manchester United oppfylt. Her fra landslagssamling i 2021.

– Da jeg fikk sjansen, grep jeg den

Hun dro til Bergen for å gå på videregående på Tertnes og spilte i en periode for Arna-Bjørnar. Så dro hun videre til Kolbotn. Etter tre og en halv sesong i Oslo dro hun til England sommeren 2019.

– Drømmen var alltid å spille for Manchester United. Da jeg fikk sjansen, grep jeg den.

Hun smiler, før hun forteller om hvordan det var å reise fra en hverdag i Kolbotn der hun studerte og hadde to deltidsjobber i tillegg til å spille fotball, til en hverdag der alt handlet om fotball.

Dagene som fulltidsproff i Manchester United, og senere Tottenham, startet gjerne med frokost, før det ventet behandling hos fysioterapeut. Så fortsatte dagen på gymmen og fotballbanen. Deretter ventet varm lunsj i kantinen.

Men koronapandemien gjorde livet som profesjonell fotballspiller i England tøft. Mikalsen savnet venner og familie i Norge, og måtte stenge ute mye følelser for at det ikke skulle bli for tungt. Da hun endelig fikk reise hjem til sine nære og kjære i sommer, kjente hun at her ville hun bli værende.

– Det var brutalt å være borte fra familien og vennene mine så lenge uten mulighet til å møte dem, sier hun.

Smiler når treneren kjefter

28. juli kom nyheten om at den tidligere United-keeperen var klar for ny klubb. Mikalsen fikk tilbud både fra Vålerenga, Kolbotn og Rosenborg, men valgte Sandviken. Årsaken var trener Alexander Straus, og keepertrener Reidun Seth, som begge betyr mye for henne.

– Aurora har alltid vært et talent. Hun har alltid vært veldig målbevisst, sier Seth.

Hun ble først kjent med Mikalsen da hun gikk på toppidrettslinjen på Tertnes videregående skole, og har fulgt henne siden den gang. Seth sier hun ikke er overrasket over hvor langt 25-åringen har kommet, men er tydelig på at hun fortsatt kan videreutvikle seg mellom stengene.

– Jeg tror hun har et mye større potensiale enn det vi ser i dag.

Seth er tidligere europamester og verdensmester, og jobber i dag som keepertrener. Hun forklarer at det å være en god keeper handler mest om hvordan du er som person.

– Aurora har råskapen som skal til. Hun elsker å få en trøkk i trynet og er kanskje den keeperen som kan stå imot det hardeste skuddet. Hun er stødig.

Da hun kom tilbake til Norge etter en lang periode med innreiserestriksjoner, innså hun at hun ikke ville spille i utlandet. Hvert fall ikke akkurat nå.

Mikalsen kjente også Straus før hun kom til Sandviken i sommer. Han var treneren hennes på aldersbestemte landslag.

Hun forklarer at han ikke bare er opptatt av den sportslige delen, men også er en god menneskekjenner som ser hva den enkelte spiller trenger. I tillegg setter han høye krav til spillerne.

– Det største kompliment jeg kan få er at Alex kjefter på meg. Da smiler jeg og tenker at han har rett, jeg kan bedre, sier hun.