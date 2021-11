Tapte 0–8, rykket ned og ble seriemester

BERGEN (VG) (Sandviken-Klepp 8–0) Kristina Herfindal Grøndal opplevde en følelsesmessig berg-og-dal-bane da Sandviken ble seriemester og Klepp rykket ned.

GULLJENTE: Kristina Herfindal Grøndal jubler for seriegull sammen med resten av Sandviken.

Herfindal Grøndal spilte i Klepp-forsvaret som slapp inn hele åtte mål. Etter ydmykelsen snudde stemningen. Hun kom inn på banen og feiret et historisk seriegull med Sandviken-gjengen.

– Det tar litt tid å omstille seg. Jeg vet hvor lei seg Klepp-jentene er i den andre garderoben, sier hun til VG på kunstgresset på Stemmemyren.

Rundt henne smiler og danser spillere, ledere og supportere til den fengende Sandviken-låten. Men Kristina Herfindal Grøndal smiler litt halvhjertet og unnskyldende.

Årsaken er at hun er Sandviken-spiller, som siden august har vært utlånt til Klepp. Søndag rykket jærklubben ned etter 35 sesonger på toppnivå.

– Det har ikke vært lett for henne. Hun fortjener virkelig det beste. Den siste halve sesongen har hun gjort alt for dem. Hun er en tøff dame, beskriver Sandviken-kaptein Tuva Hansen, selv med en lang fortid i Klepp.

Spørsmålet er om leiesoldaten burde spilt søndagens oppgjør.

– Det var en diskusjon. Jeg har snakket med begge trenerne gjennom hele uken. Konklusjonen er at Klepp er klubben min og de ønsket at jeg skulle spille kampen. Så var det ikke noe i låneavtalen heller. Så da må jeg nesten spille, forklarer hun.

Sandvikens gulltrener Alexander Johann Straus sier at ingenting er større enn at spillerne klarer å levere. Han forteller at det historiske gullet har kommet raskere enn han hadde trodd.

Han skjønner at det blir habilitetsspørsmål rundt Grøndal, men «enser det ikke en tanke».

– Det er en sånn quiz for fremtiden. Kristina har vært her i flere år, er Sandviken-jente og har vært med på dette prosjektet. Hun fortjener det som alle andre. Det er ikke hennes feil at Klepp går ned, mener han.

Klepp-trener Owe Salvesen sier at Herfindal Grøndal er så profesjonell at det ikke har vært tema for ham.

– Jeg tror ikke noe sånt har skjedd før. Jeg er veldig glad på Sandvikens vegne. Jeg har vært med på denne reisen siden 2015. Jeg er stolt, og så er det selvfølgelig veldig kjedelig med Klepp. Det er store kontraster, beskriver hovedpersonen.