Horneland blir ikke Branns hovedtrener i 2022: – Jeg har avklart mitt ståsted

Eirik Horneland har forklart til Brann-ledelsen at han ikke ønsker å ta over som permanent hovedtrener.

– Jeg ønsker ikke bruke tid og energi på dette nå. Det viktigste for meg er at Brann står i divisjonen, sier Eirik Horneland om trenerjobben i Brann.

11. nov. 2021 20:22 Sist oppdatert nå nettopp

Eirik Horneland rykket opp fra rollen som Kåre Ingebrigtsens assistent til hovedtrener da trønderen fikk sparken i sommer. Etter et lite halvår i sjefsstolen på Branns trenerbenk har Horneland ledet laget fra å være hjelpeløst fortapt, til å ha et berettiget håp om å unngå nedrykk fire kamper før slutt.

BT får opplyst fra flere kilder at Brann har spurt Horneland om å ta over fast som hovedtrener fra 2022, og at 46-åringen har takket nei til dette. Brann er nå i gang med arbeidet med å finne ny trener.