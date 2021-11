Følg Norges skjebnekamp direkte

Landslagssjefen forklarer benkingen av Kristian Thorstvedt med at Genk-spilleren sjelden fysisk holder gjennom to tette landskamper. Stavanger-karen er høyaktuell for et innhopp i kveld.

Samtidig gir altså andreplassen en ny mulighet gjennom playoff i mars. Ved seier vil Norge være garantert playoff, men det kan også holde med uavgjort hvis Tyrkia taper. I tillegg kan også et tap gi norsk andreplass hvis Tyrkia taper med to mål mer enn hva Norge gjør.

