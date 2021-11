Problemene hoper seg opp for Nederland: «Er vi der at alt går galt igjen?»

ZEIST (VG) To mesterskap uten nederlandsk deltagelse ble etterfulgt av et mageplask i åttedelsfinalen mot Tsjekkia i sommer. Før gruppefinalen mot Norge er nederlenderne livredde for en ny fiasko.

16. nov. 2021 07:32 Sist oppdatert nå nettopp

fullskjerm neste PÅ HJUL: Memphis Depay og Virgil van Dijk rullet til trening. 1 av 6 Foto: Bjørn S. Delebekk

– Det vil være en fullstendig katastrofe, mener Simon Zwartkruis i fotballmagasinet Voetbal International.

Små statuer fra Nederlands største epoker – med legender som Johan Cruijff, Rinus Michels, Frank Rijkaard og Marco van Basten – er det første som møter en idet man det prangende og smått spektakulære treningsanlegget i Zeist en snau time fra Rotterdam.

Det er imidlertid lite som har minnet om storhetstid de siste årene. VM-bronsen i 2014 ble etterfulgt av et EM og et VM uten Nederland, før tsjekkiske Patrik Schick & Co. sørget for bråstopp i sommerens EM.

– Forrige gang vi koste oss med landslaget var med van Gaal i 2014. Han refererte til den perioden i dag. Vi håper at dette er hans siste triks og at han kan gjøre det igjen, sier Zwartkruis til VG.

fullskjerm neste FORKLARER: Simon Zwartkruis i Voetbal International under intervjuet med VG. 1 av 2 Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Nederland hadde halvannen fot i Qatar da Norge snublet hjemme mot Latvia, men noen timer senere rotet nederlenderne bort en tomålsledelse mot Montenegro og fikk bare med seg ett poeng fra «Svartfjell».

– De spilte en idiotisk kamp mot Montenegro. Jeg så at en av trenerne så på Norge-kampen før oppvarmingen og fikk med seg at de spilte 0–0. Alle tenkte at de hadde kvalifisert seg. De mistet alt, det var veldig dumt. De var svært skuffet og veldig sinte etter kampen, sier Willem Vissers i Voetskrant til VG.

Etter Montenegro-smellen fremstår ikke Nederland mindre skrøpelige etter at trener Louis van Gaal falt på sykkel og skadet hoften sin.

70-åringen ankom treningsfeltet i en golfbil og måtte stille på pressekonferansen sittende i rullestol på TV-skjerm og over videolink.

– Guttene og staben vil ha meg her. Så ja, da må jeg bli, sa en tydelig rørt Louis van Gaal i et intervju med nederlandske NOS. Han kjempet mot tårene og innrømmet selv at han er «en emosjonell person».

Fra før er det bestemt at kampen går for tomme tribuner på grunn av corona. I tillegg har Nederland mistet kantspilleren Steven Berghuis, midtstopperen Stefan de Vrij og førstekeeper Justin Bijlow de siste dagene.

Mens Telegraaf slår fast at «problemene hoper seg opp», skriver AD at «det så ut som alt gikk i riktig retning, nå har plutselig mye gått galt for Oranje».

– Det er Murphys lov. At treneren ramler og havner i rullestol inngår i det. Jeg får meldinger fra folk som er redde for det. Er vi der at alt går galt igjen? spør Simon Zwartkruis retorisk og undrende.

– Hvor er dere sammenlignet med for 10–20 år siden?

– Dette er et spørsmål vi alle vil ha svar på. I et gruppespill møter du ikke de beste lagene. En av de forrige trenerne, Ronald Koeman, sa at han forventet at denne generasjonen ville være på sitt toppnivå i Qatar, sier Zwartkruis.

Willems Vissers mener at nederlandsk fotball er «på bedringens vei», men at gjentatte fadesene kan være et mentalt aspekt for Nederland.

– Det var krisestemning i Nederland. Alle mente at vi må måtte gjøre alt annerledes, ha andre trenere, andre typer trenere… Nå er vi med igjen og gjør det bra, men ingen vet nøyaktig hvorfor, sier Vissers – og fortsetter:

– I Nederland tror vi alltid at vi er best, så vi hører bare på oss selv. Men nå kan vi høre på en tysker, hva som helst, kanskje en nordmann. Vi hører på andre og vi gjør det bedre i Europa, sier han og peker på Ajax’ imponerende prestasjoner i Champions League denne sesongen.

Zwartkruis mener at Nederland er et stykke bak de beste.

– Vi er en «dark horse» og ikke blant de beste. Det er fremdeles situasjonen i dag. Vi har ikke 30 toppspillere som Frankrike og Brasil. Nederland vil alltid være en outsider, sier han.

– I Nederland forventer alle alltid at vi skal være best av de beste. Situasjonen i dag er et godt eksempel på dette. Forrige måned slo vi Tyrkia 6-1 i en fantastisk kamp. Det var et show. Ingen snakker om det lenger. Nå snakker alle om Montenegro og hvor synd det var. Slik ser vi på fotball. Enten feirer alle sytten millionene sammen, eller så roper alle sytten millionene om hvor dritt det er, sier Zwartkruis.