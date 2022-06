Tusenvis deltok i stor Pridemarkering før landskampen

Slik ble nattens hendelser markert på Ullevaal Stadion.

Den tragiske hendelsen i Oslo Sentrum, der to mennesker mistet livet, ble markert før landskampen mellom Norge og New Zealand.

I ett minutt var det musestille på Ullevaal Stadion, der tusenvis av mennesker hadde møtt opp.

Spillere sto i en stor ring og holdt hender, med annenhver Norge- og New Zealand-spiller. De hadde alvorstyngede ansikter mens de reflekterte over tragedien.

På tribunen var det ikke bare norske farger, men også Prideflagg.

Slik ble Pride og nattens tragedie markert:

Alle spillerne hadde Pridebånd rundt armen under innmarsjen

Cornerflaggene er Prideflagg

På reklameskilt over hele stadion sto det «Vær den du er - elsk hvem du vil»

Alle spillerne spiller med svarte sørgebånd

Ett minutts stillhet

Fotballpresident Lise Klaveness hadde på et stort Pridebånd under landskampen. - Jeg er usigelig trist på vegne av de som har mistet noen umistelige i natt, skrev hun på Twitter lørdag.

Skulle gå i Prideparaden

Mens Prideparaden ble avlyst, går altså landskampen som planlagt. Ifølge Norges Fotballforbund (NFF) har politiet økt beredskapen rundt Ullevaal stadion.

Landslaget hadde uansett planlagt en Pridemarkering. Så kom angrepet som PST vurderer som en islamistisk terrorhandling.

– Markeringen oppleves som enda viktigere i lys av nattens hendelser, sier kommunikasjonsdirektør i NFF Gro Tvedt Anderssen til Aftenposten.

– Kan du utdype det?

– Vi i NFF hadde jo tenkt å gå under en parole i Prideparaden: «Hver hvem du er, elsk hvem du vil. Fotball er for alle». Men som alle andre, fikk vi ikke gå i Prideparaden. Grunnleggende rettigheter, som å kunne elske hvem du vil, oppleves som veldig viktig etter de rystende hendelsene i natt.

Prideflagg preget tribunene på Ullevaal Stadion.

«I dag som skulle være en så fin dag»

Spillerne har naturligvis fått en spesiell oppladning til kampen. Landslagsstjernen Caroline Graham Hansen skriver på Twitter:

– Å hate et annet menneske så mye at du ønsker dem døde, fordi de viser kjærlighet, skremmer livet av meg. Det gir ikke mening. I dag som skulle være en så fin dag for kjærlighet. All kjærlighet.

– Det var et sjokk å våkne i morges og se hva som hadde skjedd i Oslo sentrum. Vi føler med de pårørende. Det er ufattelig trist, sier keeper Guro Pettersen til NRK.

Flere andre spillere har også uttrykt sin fortvilelse.

– Hvordan har dette preget spillergruppen, Anderssen?

– Hele Norge er preget. Det er viktig å stå samlet, vise omtanke og vise at vi står sammen med de berørte og etterlate.