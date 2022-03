Aalesund kastes ut av NM for å hjelpe Bodø/Glimt: – Beklagelig

Bodø/Glimt går videre på «walkover» i cupen for å minske kampbelastningen før kampen mot AZ Alkmaar i UEFA Conference League. Det får AAFK-leder Geir S. Vik til å reagere.

EUROPAEVENTYR: NFF og NTF prioriterer Bodø/Glimts europaeventyr. Aalesund er ute av NM.

8 minutter siden

– Man velger å prioritere én klubb foran en annen. Ja, vi forstår at man vil satse på norske lag i Europa, men i denne situasjonen burde det vært utøvd skjønn. De har ikke tatt hensyn til Aalesund, de har kun tatt hensyn til én part, og det er beklagelig, sier Geir S. Vik, daglig leder i Aalesund, til VG.

Han hadde gledet seg til å se AAFK ta imot den regjerende seriemesteren på Color Line Stadion i 4. runde i cupen 13. mars.

Den kampen ble først flyttet til 6. mars for å hjelpe Glimt i Europa, men det er en kampdato som aldri var aktuell for Aalesund.

– Vår hovedtrener (Lars Arne Nilsen) har vært klar på at vi da ikke kunne stilt et konkurransedyktig mannskap på grunn av skader og covid-tilfeller i troppen. Vi ville mest sannsynlig blitt nødt til å stille et juniorlag, sier Vik.

«Alle steiner er snudd, men det har det ikke vært mulig å få til, så etter samtale med Norges Fotballforbund (NFF) og Norsk Toppfotball (NTF) har man blitt enige om at kampen avlyses og at Bodø/Glimt gis «walkover» til neste runde i norgesmesterskapet», står det i pressemeldingen på fotball.no.

– Vi har gledet oss til denne kampen i et halvt år, og sett frem til folkefest. Vi har lagt opp hele forsesongen mot denne kampen, og vi ønsker å spille fotball. Vi har til det siste forsøkt å få partene til å ta til fornuft, men det lot seg ikke gjøre, sier Aalesund-sjefen.

Aalesund slipper straff som følge av at de ikke kunne stille lag, og det pågår en dialog om økonomisk godtgjørelse.

Grunnen til at NM nå spilles i vår er coronasituasjonen sist sesong. Man spilte de første rundene i 2021, og bestemte å vente med 4. runde til våren. Cupfinalen spilles 30. april.

Bodø/Glimt møter AZ Alkmaar i Conference League i Bodø 10. mars og borte i Nederland 17. mars.