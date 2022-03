Slik har Østigård (22) slått gjennom i Serie A

Han har byttet klubb fire ganger på tre år, men uansett destinasjon har Leo Skiri Østigård (22) imponert. Nå er det Genoa-fansen som ser på nordmannen med stjerner i øynene. Og han elsker det.

Det har blitt mangt et utlån siden den da 18 år gamle Molde-spilleren Leo Skiri Østigård gikk til Brighton i Premier League i 2018.

Først Bundesliga 2 med St. Pauli, deretter rett inn på laget til Coventry, som han hjalp opp i Championship. Fansen tryglet om at han skulle bli, men Brighton sendte ham i stedet til en annen Championship-klubb, og også Stoke-fansen likte det de fikk se av den norske midtstopperen i 2021.

I januar gikk ferden ut av England, og ned til Italia. Der har han nå blitt en Genoa-yndling.

– Hvorfor er du så godt likt av fansen hvor enn du drar?

– Fansen er det viktigste med fotball, det merket vi med corona, og da synes jeg det er viktig å gi litt tilbake. Det er altfor mange spillere i fotballverden som gir for lite. Gi litt mer, så kommer du lenger inn i hjertet til fansen, sier han.

STJERNER: Leo Skiri Østigård, her med et godt grep rundt kroatiske Ivan Perisic, har fått bryne seg på mange stjernespillere allerede i Serie A.

Pasta og banens beste

22-åringen snakker med VG på telefon fra Italia, der han virkelig har funnet seg til rette – både på banen, i garderoben og ved middagsbordet.

– Livet er ganske fint her altså. Det går mye i pasta, sier han etter at en munnfull tagliatelle.

Perfekt mat etter en restitusjonsøkt.

Og det har midtstopperen fortjent, slik han har spilt i det siste. Søndag var det Empoli som slet med å komme seg forbi den norske bautaen, og det ble smultring for fjerde gang på de siste seks kampene for Genoa.

Tidligere i år fikk han virkelig presentert seg for fansen i Genova da han scoret i cupdebuten, mot AC Milan, på selveste San Siro.

– Det var en liten guttedrøm som gikk i oppfyllelse, sa Østigård til VG etter den kampen.

Det er nå snart to måneder siden, og selv om det ikke har blitt noe mer nettsus, så har nordmannen fortsatt å imponere i midtforsvaret til de røde og blå. For to uker siden ble han kåret til banens beste mot selveste Inter av nettsiden TMW.

«Sentral i Genoa-forsvaret. Holdt laget inne i kampen, og stoppet gang på gang Inter-spissene. Han går på banen med en ekstraordinær tilnærming i egen boks. Dette var hans kveld!» skriver italienerne.

– Jeg kjente før kampen at jeg kom til å spille bra. Inter er et godt lag, de var jevngode med Liverpool i Champions League, men det er mot de lagene jeg klarer å skru på en ekstra knapp. Og det er artig å se at det fungerer, sier han.

– Det er ikke mange spillere jeg frykter å møte lenger. Når man har møtt et sånt lag, da vet man at man er god nok. Da har man ingen grunn til å frykte noen senere heller.

BAUTA: Edin Dzeko hadde ikke noe å stille opp med mot Leo Skiri Østigård.

Slik har han slått gjennom

Inter-kampen ble på mange måter gjennombruddet for Østigård i Serie A.

Men det var ingen selvfølge at nordmannen skulle gå rett inn på laget til Genoa som lånespiller, for og så slå gjennom som en av de mer spennende unge midtstopperne i ligaen.

– Man vet aldri når man kommer til et nytt lag. Det er så mye som skal klaffe, sier han.

Vi gir han en utfordring med å trekke frem tre grunner til at han har lyktes i Serie A:

«Da vil jeg si målet mot Milan, faktisk, i min andre kamp. De første kampene er alltid de viktigste når du kommer til nytt lag, du må få respekt med en gang, og det får du når du scorer.» «Jeg er uredd i garderoben, jeg gjemmer meg ikke bort og tør å snakke med folk. Jeg tør å være meg selv, 100 prosent Leo.» «Til slutt må jeg si at hvor imøtekommende klubben og fansen har vært har hjulpet på. Det var sjokkerende nesten, hvor hyggelige alle var.»

Se målet Østigård prater om her:

Kaotisk etter overgangen

Selv om han bare har vært i klubben i litt over to måneder, så er det mye som har skjedd siden han signerte lånekontrakten i januar.

– Det var mye kaos da (Andrij) Sjevtsjenko fikk sparken. En ny trener kom inn som omtrent aldri hadde trent før, og så røk vi på en storsmell mot Fiorentina (0–6). Det var det totale kaos, det var ingen plan i det hele tatt, sier han.

Men siden det har det sakte, men sikkert gått bedre med Genoa, selv om de fremdeles ligger under nedrykksstreken. De har ikke tapt siden den kampen mot Fiorentina 17. januar. Det skal dog sies at de heller ikke har vunnet: Østigård & co. har spilt seks uavgjort på rad.

– Vi har vært vanskelige å score mot, og det er jo min jobb, og det vi spiller for, så man er jo fornøyd med det som forsvarer. Men vi skulle jo gjerne scoret noen mål også.

Det hadde nordmannen virkelig muligheten til sist kamp:

– Ja, det var kjedelig. Det hadde gjort seg med 1–0 og bli matchvinner. Men det var noen centimeter og en idiot på streken som stoppet det. Så det var jævlig kjipt, sier en dønn ærlig midtstopper – som etter noen år med manke nå har gått tilbake til å spille uten hår.

– Det er egentlig for mamma det, hun liker meg best skallet, sier han.

I forrige ukes Bravissimo-program trakk programleder Vegard Aulstad og Serie A-kommentator Mats Arntzen frem utseende til nordmannen.

– Han ser jo skummel ut! Han ser jo ut som en du ikke har lyst til å møte, uttrykte de to i studio.

– Hehe, man ser jo litt farligere ut, man gjør jo det, sier Åndalsnes-karen med et smil, og fortsetter:

– Og så er jo (Fabio) Cannavaro mitt store forbilde, og han spilte «skinna» han også, så det er fint å ligne litt på han.

TØFF: Leo Skiri Østigård har gått inn for å fremstå som en tøffing i Italia, med ny sveis og harde taklinger. Her gikk han dog et par hakk for langt, da han fikk rødt kort i duell med Felix Afena.

Vurderer å bli i Italia

Den norske 22-åringen er Brighton-eiendom frem til sommeren 2023, og det er den britiske PL-klubben som bestemmer fremtiden til Østigård, men han liker det han har sett fra den italienske fotballkulturen så langt – og håper at han kan flytte på seg permanent i sommer.

– Hvis jeg må velge mellom Serie A og Premier League akkurat nå velger jeg Serie A, det er en liga som passer meg veldig bra. Det kan fort hende jeg blir her lenger enn dette halvåret, sier han.

For Serie A-fansen har tatt Østigård med storm.

– Jeg visste ikke helt hvordan det var i Italia før jeg kom ned hit. Det er en helt enorm interesse. Italienerne er hakket mer gale enn de i England. Man kan jo ikke gå i byen her omtrent, jeg blir stoppet overalt. Det er nesten uvirkelig for min del, sier han.

– Så da blir du gjerne?

– Men vet aldri, men til sommeren har jeg ett år igjen i Brighton, så da er det nok snakk om salg eller å bli der for å spille. Hvis jeg ikke får beskjed om at jeg vil få spilletid, så vil jeg nok heller bli solgt ja. Og Italia som land har overbevist meg.