Brann slet seg til seier mot Blink – sjette seier på rad

(Stjørdals-Blink – Brann 1–2, Start – Stabæk 0–0) Mathias Rasmussen ble matchvinner da Brann nok en gang avgjorde i sluttminuttene.

19. juni 2022 16:53 Sist oppdatert nå nettopp

Brann har fått den starten på sesongen de ønsket etter nedrykket til Obos-ligaen, og i sesongens tiende kamp søndag ettermiddag, kom den sjette seieren på rad og den tiende kampen på rad uten tap.

– Det var en tung kamp for oss. Det er ikke til å legge skjul på det, sier Rasmussen til Bergens Tidende etter kampen.

For det var Stjørdals-Blink som tok ledelsen med Sondre Hopmark Stokke etter 18 minutters spill. Det var kun tredje gang denne sesongen at Brann havnet under i en kamp. Mens de brukte tre minutter på å utligne hjemme mot Åsane og åtte minutter på å utligne borte mot KFUM Oslo, måtte de vente «hele» 17 minutter på utligningen.

Den var det Sivert Heltne Nilsen som sørget for, da han kriget inn 1–1 etter et hjørnespark.

MATCHVINNER: Mathias Rasmussen. Her fra en tidligere anledning.

I den andre omgangen spilte Brann seg frem til den ene store sjansen etter den andre, men det var først med syv minutter igjen av kampen at den forløsende scoringen kom. Mathias Rasmussen ble helten for Brann da han fikk trillet ballen forbi Blink-keeper David Paulmin, og sørget for at Brann nå har fire poeng ned til tabelltoer Mjøndalen.

Det er tredje gang denne sesongen at Brann scorer det avgjørende målet fra det 80. minutt og ut.

MÅLLØST: Jonatan Braut Brunes har vært i fyr og flamme i Obos-ligaen denne sesongen, men hverken han, Start eller Stabæk fikk ballen i mål i Kristiansand søndag.

I Kristiansand var det kamp mellom to av de andre lagene som jakter en opprykksplass i Obos-ligaen. Stabæk rykket ned sammen med Brann og Mjøndalen i fjor, mens Start rykket ned fra Eliteserien etter 2020-sesongen.

Den første omgangen var målløs, men ti minutter ut i den andre omgangen kom Obos-ligaens toppscorer, Jonatan Braut Brunes inn på banen for Start.

Det var imidlertid Stabæk som kom til de største sjansene, med Fitim Azemi som den som var nær flere ganger. Med et kvarter igjen av kampen var det kun stolpen som sto i veien for Azemi. På overtid var det Start som jaget den avgjørende scoringen, men da var det tverrliggeren som sto i veien og dermed endte det 0–0.

Start blir med det liggende på syvendeplass, mens Stabæk blir værende på tredjeplass, syv poeng bak Brann.

I Obos-ligaen rykker begge de to første lagene opp, mens lagene som ender fra tredje- til sjetteplass spiller mot hverandre i en kvalifisering for å møte laget som ender som nummer 14 i Eliteserien.