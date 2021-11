Får hjelp av Guardiolas City: – Utrolig givende

Ronny Deilas (46) New York City eies av mektige City Football Group. Det nyter nordmannen og hans lag godt av.

SEIER: Ronny Deila jublet heftig for seier over Atlanta United i MLS-sluttspillet. Nå står New England Revolution for tur i semifinalen.

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Manchester City er fyrtårnet i City Football Groups satsing. På eiersiden er emiratet Abu Dhabi fra De forente arabiske emirater.

Deres nest største klubb er New York City, hvor Ronny Deila er trener. Han forteller om et fruktbart samarbeid med eierne og den regjerende engelske seriemesteren.

– Det er veldig tett og vi har mye kontakt med Manchester. New York er et satsingsområde for eierne. Vi får muligheten til å nyte av alle erfaringene de har med Manchester City, og vi får bruke all kompetanse de besitter. Det er utrolig givende. Alle som driver og eier, er her borte støtt og stadig for å følge laget, forteller Deila til VG.

– Er du på telefonen med Pep Guardiola?

– Det har ikke vært så mye tid til det, men jeg tror det er muligheter. Jeg får mye informasjon om hva de gjør og hvordan de tenker. Jeg håper vi kan komme til Manchester snart og få en liten prat. For jeg har stor respekt for det han har gjort og står for, sier Deila.

Klokken 01.30 natt til onsdag norsk tid spiller New York City semifinale i MLS-sluttspillet. Motstander er New England Revolution og kampen ser du på VG+ Sport.

Ifølge Deila har City Football Group en klar filosofi og identitet på banen, og et mål om å utvikle spillere. Det investeres også tungt i kompetanseheving i administrasjonen, og nordmannen ble hentet for å videreføre en lignende fotball som spilles i andre av gruppens klubber.

– Spillestil er viktig her. De har en identitet i New York City med overtallsspill bakfra, høyt press, gjenvinningsspill. Det er som hånd i hanske for meg. Det er det jeg liker å gjøre. Også er jeg opptatt av å utvikle spillere og spille underholdende fotball. Så langt har det vært en veldig bra match for meg, mener 46-åringen.

Les også Deilas amerikanske ilddåp: – Lengsel etter et trofé

Deila «elsker» New York og har funnet seg godt til rette i verdensmetropolen. Han snakker også varmt om fotballigaen i USA og anbefaler andre norske trenere og spillere å ta turen om muligheten byr seg. Ifølge Deila er det store ting på gang med fotballen i landet, hvor det satset tungt mot VM i 2026 på hjemmebane.

Han har opplevd noe av det heftige Europa har å by på i skotske Celtic. Fotballen stpår fremdeles sterkest på denne siden av Atlanteren, men Deila har ingen hastverk med å forlate amerikansk jord.

– I fotballen vet du aldri hva som skjer, hvem hadde trodd at jeg skulle sitte i New York City nå. Det viktigste for meg er å ha det gøy. Og jeg har det gøy når jeg jobber med mennesker som gir meg energi hver eneste dag, at vi har et samhold og at jeg utvikler meg selv og laget. Det har vært helt topp her og jeg har ett år til igjen på kontrakten. Kanskje jeg reiser til andre steder, kanskje kommer jeg hjem. Det er umulig å svare på. Det eneste som er sikkert er at jeg elsker det jeg driver med og at jeg kommer til å fortsette innenfor fotballen, forteller han.

Husk: Du ser nattens viktige semifinale live på VG+ Sport.