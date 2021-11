Gulljagende Molde banket Rosenborg

SISTE GANG: Åge Hareide har over 80 kamper som trener for Rosenborg, og godt over 150 kamper som trener for Molde. Etter sesongen legger han opp, og dermed var dagens kamp etter alt å dømme hans siste Molde-Rosenborg-oppgjør.

1 av 2 Foto: Svein Ove Ekornesvåg