Mens Brann-treneren ble sparket, var det avskjedsfest for den forrige lederen de fjernet. Dette er jo en parodi.

Brann betaler nå på fire sluttpakker. Da må det stilles spørsmål ved ledelsens kompetanse.

20. juli 2021 11:07 Sist oppdatert nå nettopp

Mens styret, Vibeke Johannesen og deres felles ansettelse Jimmi Nagel Jacobsen satt sammen for å diskutere om Kåre Ingebrigtsen burde sparkes, satt en annen forsmådd eksleder i kjelleren på Brann Stadion og slurpet blåskjell. Keepertrener Dan Risnes hadde trommet sammen til avskjedsfest for Rune Soltvedt på det som tilfeldigvis viste seg å bli Kåre Ingebrigtsens siste dag på jobben.

Landets fremste satirikere kunne ikke sydd et bedre manus.

Brann-sjefene Vibeke Johannesen (fra v.), Jimmi Nagel Jacobsen og Birger Grevstad jr. etter pressekonferansen mandag. Foto: Tor Høvik

Brann betaler nå på intet mindre enn fire sluttpakker. Lars Arne Nilsen, Robert Hauge, Soltvedt og altså Kåre Ingebrigtsen.

Bare det skulle tilsi at de som har ansatt og ved gjentatte anledninger vist disse menneskene tillit, burde se seg i speilet. Alternativt kaste et blikk over skulderen.

For det å sparke Kåre Ingebrigtsen er isolert sett temmelig uangripelig, de sportslige resultatene han har levert har vært historisk begredelige. Da går det ofte som det gikk mandag kveld.

Kåre Ingebrigtsen på sin siste dag som Brann-trener. Foto: Bård Bøe

Men Ingebrigtsen har jo, for å si det forsiktig, ikke vært alene om å surre Brann inn i garnet. Han overtok et mannskap blottet for selvtillit og tro, med et klart mandat om å bruke unge spillere og lokale karer for å bringe Brann tilbake til norgestoppen. Penger har han knapt fått til sin rådighet.

Det gikk jo ikke.

Da må det jo ha føltes noe hult for dem som ansatte Kåre Ingebrigtsen å føye ham til rekken over etterlønnsmottakere et snaut år senere. For hvem av dem kan sies å være skyldfrie i denne sammenhengen?

Eirik Horneland på vei til skalldyrparty på Stadion under mandagens styremøte. Foto: Mads Bøyum

Vibeke Johannesen, som har vært daglig leder i syv år og som ser at sirkelen snart er sluttet og at Brann er tilbake i den gjørmen hun ble ansatt for å få dem opp fra? Som fjernet Soltvedt og innsatte seg selv som fungerende sportssjef i en absurd overgangsperiode i vinter?

Eller styreformannen Birger Grevstad, som ikke har grepet inn overfor vanstyret før han nå valgte å fjerne treneren når Brann står med halvannet bein i 1. divisjon.

Sammen valgte de å ansette Jimmi Nagel Jacobsen, en danske som mislyktes kapitalt i lille Esbjerg, til å lede Branns sportslige satsing. Sammen har de også valgt å la dansken lede jakten på ny trener, en helt avgjørende ansettelse for Brann.

Rune Soltvedt ble avsatt av Vibeke Johannesen i februar. Avskjedsmåltidet var på Stadion samme kveld som Kåre Ingebrigtsen ble sparket der. Foto: Tor Høvik

Det er jo nesten slemt gjort. For Jacobsen har vært agent i Danmark i en årrekke og slet tungt som sportssjef i Esbjerg, men kjennskap til norsk fotball, norske fotballtrenere og Branns kultur har han særdeles lite av.

Derfor går det ikke an å ha tillit til at Brann nå berger seg og at parodikavalkaden er avsluttet. Å fjerne Kåre Ingebrigtsen er i og for seg greit, men denne Brann-ledelsen lurer seg selv igjen hvis de innbiller seg at alt er i orden nå.

For veien ut av uføret for Brann nå innebærer en hel bråte retningsvalg. Klubben må velge riktig retning i samtlige. Hvis ikke kan det gå riktig, riktig galt. Det er bare ikke mulig å tro at mennesker som har fattet så mange merkelige beslutninger nå plutselig skal gjøre alt rett.

Det blir som når vi stirrer på årets tabell. Det er lov å håpe. Men det må en ordentlig nedvask til på Brann Stadion før det igjen går an å tro på denne klubben.