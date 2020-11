Glimt svarer på kritikken: – Opplever oss ikke som aggressive

Aasmund Bjørkan og Frode Thomassen forklarer hvordan Bodø/Glimt tenker i rekrutteringen av unge spillere.

SVARER PÅ KRITIKKEN: Glimts dalige leder Frode Thomassen (t.v.) og sportslige leder Aasmund Bjørkan (t.h.). Mats Torbergsen / Richard Sagen

13. nov. 2020 11:35 Sist oppdatert nå nettopp

David Lundblad gir i denne artikkelen uttrykk for at han ikke liker utviklingen der stadig yngre spillere hentes fra sine miljø til større klubber. Utviklingslederen i TUIL mener det kan være ødeleggende for spillerutviklingen.

– Jeg synes det er veldig forstyrrende at de (Bodø/Glimt) er så kraftig inne i dette området. Dette vil legge mer press på for eksempel TIL om å rekruttere tidligere på grunn av frykt for å miste spillere til Glimt, sier Lundblad.