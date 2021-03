Klar for Rosenborg

Vebjørn Hoff har skrevet under en fireårskontrakt.

Vebjørn Hoff blir Rosenborg-spiller. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

15. mars 2021 12:00 Sist oppdatert nå nettopp

Søndag kveld kom Hoff til Trondheim, etter at TV 2 tidligere på dagen meldte at Rosenborg og Odd var enige om en overgangssum for midtbanespilleren.

Les også Bekrefter: Odd-spilleren er Hareides førstepri

– En god eliteseriespiller. Han har stor erfaring, og kan gå inn og gjøre en solid jobb fra dag én, sa Eurosports fotballekspert Joacim Jonsson om Hoff søndag kveld.

Fredag 5. mars bekreftet RBK-trener Åge Hareide interessen for Hoff overfor Adresseavisen, og et par dager senere sa spilleren selv rett ut at han håpet klubbene skulle bli enige.

Les også Klar beskjed fra RBK-aktuelle Hoff: - Jeg håper klubbene blir enige

Les også Blir Rosenborg-spiller: Her er ekspertenes dom

Det er de nå, og Hoff har skrevet under en avtale som binder ham til Rosenborg ut 2024.

– Det er veldig kjekt å komme hit, dette er en stor dag for meg. Da jeg hørte at Rosenborg var interessert, var det en følelse av at du vil slippe alt du har i hendene og gå for det. Jeg skulle helst tatt første fly, men det gikk litt tid med forhandlingene. Jeg ville helst vært her i går, sier Hoff til rbk.no.

– Det var viktig for oss å få inn Vebjørn nå, fordi vi fikk Per Ciljan Skjelbred skadet. Da ble det en enda mer prekær situasjon, sier RBK-trener Åge Hareide til Adresseavisen.