Følg direkte: Kan Jarstein stoppe Haaland?

40′ DEL Dortmund får en sjelden kontringsmulighet. Haaland er på vei gjennom, men pasningen fra Reus blir upresis og Hertha snapper opp ballen.

39′ DEL Hazard med et innlegg langs bakken. Hertha klarerer enkelt.

35 ′ Hjørnespark Hertha klarerer.

34′ DEL For en redning, Jarstein! Dortmund finner åpningene og Hazard legger ut til Bellingham. Fra åtte meter skal han bare bredside ballen i mål, men Jarstein er lynraskt ute med en hånd og får slått ballen over og ut til hjørnespark.

33 ′ Hjørnespark Heades unna. Dortmund overtar igjen.

33′ DEL Et sleivspark fra Dardai gjør at Dortmund nesten kommer seg gjennom, men Brandt får ikke helt med seg ballen og må ta til takke med et hjørnespark.

31′ DEL Hertha ser veldig solide ut defensivt. Dortmund prøver å spille seg rundt forsvarsmuren, men sliter med å skape noe særlig.

26′ DEL Hertha har hevet seg de siste minuttene. Ruller opp et nytt angrep, men inne i feltet får Hummels headet unna.

24′ DEL Nesten for Hertha! Fint innlegg fra høyre og fra fem meter skal Mittelstädt styre ballen i mål med hodet, men han bommer og ser ut til at han treffer med skulderen. Ballen triller like utenfor stolpen.

24 ′ Gult kort! Nico Schulz - Borussia Dortmund Prøver å vinne tilbake ballen etter å ha slått den bort, men er altfor sent inne i taklingsforsøket på Zeefuik.

23′ DEL God sjanse for Haaland! Reus slår inn et frispark fra høyre og i feltet rager nordmannen høyest. Bommer litt med timingen og må snu hodet akkurat når han skal heade ballen og da går det et stykke utenfor.

19′ DEL Bellingham finter seg lekkert fri og skyter fra 16 meter, men rett i Plattenhardt.

19′ DEL Reus prøver seg med et innlegg fra høyre, men får ikke nok kraft i det og enkelt inn til Jarstein.

18′ DEL Nesten! Reus går for skudd selv og er nær ved å lykkes, men ballen går i tverrliggeren og over. Jarstein var også godt etter ballen der.

17 ′ Reus felles og frispark til Dortmund i en meget god posisjon, rundt 18 meter fra mål.

15 ′ Hjørnespark Hertha får klarert.

15′ DEL Dortmund ruller fint opp på venstresiden. Schulz prøver å legge inn, men må nøye seg med et hjørnespark etter en god blokkering av Zeefuik.

12 ′ Kampens første sjanse. Morey slår inn fra høyre og Reus prøver seg med en volley fra seks meter, men treffer ikke rent og ballen går høyt over.

9 ′ Offside Hummels løper seg fri og kommer seg til avslutning, men flagget kommer opp. Avslutningen var også svak og gikk godt til side for mål.

8′ DEL Tøff luftduell mellom Zeefuik og Schulz. Frispark til sistnevnte, i god innleggsposisjon for Dortmund.

6′ DEL Reus med et farlig innlegg, som nesten sniker seg inn ved bakre stolpe, men Jarstein kan puste lettet ut.

4′ DEL Løpsduell mellom Can og Córdoba. Can kommer seg inn foran og får frispark etter at Córdoba dytter ham i ryggen.

4′ DEL Reus legger inn mot Haaland, men Jarstein kommer raskt ut og får tak i ballen først.

3′ DEL Braut Haaland ivrig i presset i åpningsminuttene. Vinner et kast høyt i banen.

2′ DEL Dortmund tar kontroll fra start.

1. omgang

Kampen har startet

DEL Braut Haaland scoret fire ganger mot Hertha da lagene møttes i Berlin tidligere i sesongen. Den gang var Jarstein på benken og Haaland var selv skadet da Dortmund spilte mot Hertha forrige sesong. Det kan altså bli første gang Braut Haaland scorer mot Almenning Jarstein i en tellende kamp, hvis han skulle klare det i dag.

DEL Viktig kamp for begge lag i dag. Borussia Dortmund vil med seier kunne nærme seg en Champions League-plass, mens Hertha Berlin vil kunne ta et steg vekk fra nedrykksstreken.

DEL Hertha Berlin (3-4-1-2) Almenning Jarstein - Klünter, Stark, Dárdai - Zeefuik, Tousart, Ascacibar, Mittelstädt - Darida - Piatek, Córdoba.

DEL Borussia Dortmund (4-2-3-1): Hitz - Morey, Can, Hummels, Schulz - Dahoud, Bellingham - Reus, Brandt, Hazard - Braut Haaland.

DEL Lagoppstillingene er inne og det er en nordmann på hvert lag.