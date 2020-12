Kontrakten går ut om tre dager. Dette er grunnen til at situasjonen drøyer

Spissens fremtid er fremdeles uavklart. Det kan den også være i januar, sier agenten.

Leke James noterte seg for 15 nettkjenninger i serie- og Europa for MFK i år. Scoringa mot Sarpsborg 08 i forrige uke kan imidlertid har vært den siste. Svein Ove Ekornesvåg

14 minutter siden

Det store spørsmålet inn mot neste sesong har vært det samme i hele høst. Vil Leke James være med videre? Da spissen ble hentet til MFK av Ole Gunnar Solskjær i april 2018, skrev han under på en avtale ut 2020. Det siste halve året har han kunnet forhandle fritt med andre klubber, uten at det har ført til noe konkret.

Etter at MFK avslo bud fra både tyrkiske Göztepe og kasakhstanske Astana, har klubben igjennom hele sesongen jobbet iherdig med å få forlenget avtalen. Senest nå i desember la Molde et nytt tilbud på bordet, og trener Erling Moe innrømmet at de muligens må strekke seg langt for å beholde stjernespissen.