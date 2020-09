Trekningen klar: Disse lagene kan Rosenborg møte i Europa League-kvalifiseringen

Om Rosenborg vinner mot tyrkiske Alanyaspor neste uke, venter PSV Eindhoven eller NS Mura i den neste runden av Europa League-kvalifiseringen.

Rosenborg-spillerne feirer scoring mot Ventspils i kvalifiseringen til Europa League. VALDA KALNINA / EPA / EPA

18. sep. 2020 14:24 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Torsdag kvalifiserte Rosenborg seg for den tredje kvalikrunden til Europa League.

Neste uke venter derfor tyrkiske Alanyasport på motsatt banehalvdel på Lerkendal.

Fredag ble Rosenborgs motstander i en potensiell play off trukket. Om trønderne vinner mot Alanyaspor, vil Åge Hareides menn dermed møte PSV Eindhoven eller NS Mura på Lerkendal i den siste kvalifiseringsrunden før gruppespillet i Europa League.

Rosenborg møtte nettopp PSV Eindhoven i gruppespillet av Europa League forrige sesong. Nederlenderne vant 4–1 på Lerkendal, mens Rosenborg klarte 1–1 på bortebane i Eindhoven.

Rosenborg ble trukket mot vinneren av oppgjørene Sporting Lisboa (Portugal)/Dunajska Streda (Slovakia), Mura (Slovenia)/PSV Eindhoven (Nederland) eller FC København (Danmark)/Piast Gliwice (Polen).

Pål André Helland scoret i 1–1-kampen borte mot PSV Eindhoven i Europa League-gruppespillet forrige sesong. Nå kan RBK få et gjensyn med nederlenderne i neste kvalikrunde til turneringen. PIROSCHKA VAN DE WOUW / X06750

Bodø/Glimt møter AC Milan

Etter at Bodø/Glimt slo Zalgiris Vilnius fra Litauen 3–1 på Aspmyra, ble det klart at gultrøyene fra Nordland skal til selveste San Siro for å møte Zlatan Ibrahimovic og storklubben AC Milan.

Om Glimt på mirakuløst vis skulle vinne over AC Milan var Basel (Sveits)/Anorthosis (Kypros), Viktoria Plzen (Tsjekkia)/Sønderjyske (Danmark) og Besiktas (Tyrkia)/Rio Ave (Portugal) mulige motstandere.

Fredag ble det klart at Glimt møter Besiktas eller Rio Ave på bortebane i neste runde, om de vinner mot AC Milan.

Tredje kvalifiseringsrunde spilles torsdag neste uke. Den avgjørende play off-runden 1. oktober. Vinnerne får plass i gruppespillet til kommende sesong i Europa League.