Sendte Odd opp i ryggen på Molde

Odd klatret opp på siden av tabelltoer Molde med 2-0-seier over Stabæk i eliteserien søndag. Elbasan Rashani og Espen Ruud scoret målene.

Espen Ruud kom på scoringslisten da Odd tok en viktig hjemmeseier over Stabæk.

Odd-Stabæk 2–0

Odd-mannskapet til Jan Frode Nornes har gjort egen hjemmebane til et fort denne sesongen, selv uten tilskuere på tribunen. Søndagens kom den sjette strake hjemmeseieren.

De tre poengene sørget for at skiensklubben nå er à poeng med serietoer Molde. Rosenborg og Vålerenga er to poeng bak i det som ligger an til å bli en thriller om de øvrige medaljene bak suverene Bodø/Glimt.

Søndag brukte Odd 27 minutter på å ta ledelsen mot Stabæk. Espen Ruud slo den målgivende pasningen da Elbasan Rashani bredsidet inn ledermålet fra fem meters hold. Scoringen var 27-åringens andre i serien.

Odds Elbasan Rashani scoret mot Stabæk søndag.

Mot et tamt Stabæk-lag kunne Birk Risa doblet ledelsen kort før pause, men ballen strøk på feil side av stolpen etter et godt innlegg fra Mushaga Bakenga.

Også etter pause kom hjemmelaget raskt til muligheter. Rashani kunne scoret sitt andre for dagen etter en times spill, men Stabæk-keeper Marcus Sandberg avverget headingen med en strålende inngripen.

Scoring kunne det også blitt i motsatt ende av banen, men venstreback Mats Solheim fikk ikke satt ballen på mål da han kom til en sjanse med hodet tidlig i annen omgang.

I stedet curlet Espen Ruud inn 2–0 i lengste hjørne etter 77 minutters spill. Rashani slo den målgivende pasningen.