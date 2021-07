Messis krav skaper trøbbel: - En såpeopera som kan ende i tragedie

Lionel Messis gigantiske lønnskrav har satt klubben i en vanskelig posisjon.

Barcelonas store stjerne er per definisjon klubbløs. Foto: ALBERT GEA / X01398

6. juli 2021 10:56 Sist oppdatert 28 minutter siden

Det går ut over nysigneringene Sergio Aguero, Eric Garcia, Memphis Depay og Emerson Royal, som formelt ikke kan signeres på det nåværende tidspunktet.

Grunnen til dette er at klubben overskrider La Ligas eget lønnstak. Dermed må flere stjernespillere ut. Fra før skal Miralem Pjanic ha blitt forsøkt fristilt fra kontrakten, men bosnieren ønsker ikke å flytte på seg.

De har allerede kvittet seg med spillere som Junior Firpo, Francisco Trincao, Konrad de la Fuente og Jean-Clair Todibo.

– Dette inneholder de fleste ingrediensene til en såpeopera, som kan ende i tragedie. Jeg ser det hevdes at de må kutte opp mot 200 millioner euro, men disse tallene er veldig flytende. Det beveger seg opp eller ned ut i fra hvilke inntekter de får. Lønnstaket er sluttsummen av en formel. Her kan mye forandre seg, sier La Liga-ekspert Petter Veland til VG.

– Det som er sikkert, er at en klubb som Barcelona aldri skulle havnet i denne situasjonen, fortsetter han.

Selv om Messis kontrakt har løpt ut, og han per definisjon er klubbløs, har eksperten tro på at situasjonen vil løse seg.

– Om ikke vil dette være et gigantisk mageplask. Alt de gjør nå, er for å få plass til Messi. Det er snakk om en femårskontrakt, hvor to av dem er som spiller, før han går over til å være ambassadør. De tar rett og slett en Neymar i PSG-løsning. Det er et smutthull de forsøker å utnytte nå. Presidenten er bundet på hender og føtter.

Veland er klar på at skylden for rotet ligger hos det forrige styret, med eks-president Josep Maria Bartomeu i spissen.

– Pandemien har gjort at dette naturlig nok har forverret seg. Barcelona har blitt et slags ufrivillig gissel av lønnstaket. Men det er ingen tvil om at de er selve eksemplet på pengegaloppen som har løpt løpsk i internasjonal fotball. De har lukket øynene og fortsatt å bruke penger de ikke har, forklarer Veland.

Han tror likevel situasjonen med de nye spillerne vil gå i orden. Eksperten drar paralleller til da klubben signerte Arda Turan og Aleix Vidal noen år tilbake, mens de hadde overgangsnekt av FIFA. Spillerne kunne da trene med laget, men fikk ikke være med i kamp eller motta lønn.

– Dette krever en løsning, men i teorien ikke før 1. september da fristen går ut. Heldigvis vil ikke La Laga forskjellsbehandle klubbene med tanke på lønnstaket. Derfor avhenger dette av hva de får ut av klubben de neste ukene, sier Veland, som også legger til at de nye spillerne nok kan trekke seg fra sine avtaler om de ønsker det.

– Jeg blir svært overrasket om noe slikt skulle skje. Da snakker vi i så fall ekstremt dårlig håndverk av agentene som har vært involvert.

Hovedproblemet for klubben nå er at flere spillere har sagt nei til å bli fristilt fra kontraktene. Matheus Fernandes ble fristilt i forrige uke. Spilleren har nå gått til sak mot klubben.

– Etter hvert som spillere sier nei, blir Barcelona mer og mer desperate. Dette går på fotballspilleres rettigheter, og man skyver bare på problemene. Det kan koste dem, slår han fast.

Matheus Fernandes (i midten) har gått til sak mot Barcelona. Foto: Enric Fontcuberta / EFE

Veland tror likevel at nåværende president, Joan Laporta, er riktig mann for å få klubben ut av krisen.

– Han vil gjøre alt han kan for å komme seg ut av dette. De må fortsette å selge spillere og finne smutthull. Laporta er åpenbart en bedre mann enn forgjengeren, men samtidig har han hatt innsyn i økonomien en stund. I forrige uke sa han at det står verre til enn han trodde, sier Veland.